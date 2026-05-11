Van der Gijp, belirli bir ülkenin Dünya Kupası şansları konusunda sert çıktı

René van der Gijp, Pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp'te Curaçao milli takımı hakkında sert bir değerlendirmede bulundu. Dordrecht'te yaşayan analistin görüşüne göre, teknik direktör Fred Rutten'in takımının yaklaşan Dünya Kupası'nda hiçbir şansı yok.

"Curaçao'nun Dünya Kupası'na gitmesi tam bir mucize," diyor Van der Gijp, ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak turnuvanın başlamasına birkaç hafta kala. "Bu, Hollanda'nın Dünya Kupası'nı kazanması kadar büyük bir mucize."

"Bu bir mucize olurdu," diyor PSV ve Hollanda milli takımının eski forveti. "Böylesine küçük bir ülkeyle. İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Arjantin, Brezilya'dan çok daha zayıf oyunculara sahipken," diyor Van der Gijp, Ronald Koeman'ın takımına da pek şans tanımıyor.

Van der Gijp daha sonra dikkatini tekrar Curaçao'ya çeviriyor. "Dick Advocaat orada zaten bir şeyler başardı. Ama o insanlar tek bir şeyi akıllarında tutmalı: O Dünya Kupası bir şenlik olmalı. Ve Almanya'ya 7-0 yenilirseniz, güzel bir şarkı açın ve dans edin. Ve polonez yapın. Çünkü bir daha asla Dünya Kupası'na gitmeyeceksiniz. Kadın milli takımıyla bile."

"Fred Rutten için artık bu iş imkansız hale geldi," diye ekliyor, aynı derecede şüpheci olan Wim Kieft. "Bütün o saçmalıklar ve gevezelikler yüzünden. Seni istememeleri ve Advocaat'ı geri istemeleri. İşleri kötü yönettin. Ve bu Rutten'e haksızlık."

Bu arada Tubantia gazetesi Pazartesi günü Rutten'in milli takım teknik direktörlüğünden derhal istifa ettiğini ani bir haberle duyurdu. 63 yaşındaki teknik direktör, Dick Advocaat'ın olası dönüşüyle ilgili tüm kargaşadan dolayı, kendisi için artık "verimli bir çalışma ortamı" olmadığı sonucuna varmış.

Curaçao, 14 Haziran'da Houston'da Almanya ile oynayacağı maçla Dünya Kupası grup aşamasına başlayacak. Ardından Ekvador (21 Haziran) ve Fildişi Sahili (25 Haziran) ile karşılaşacak.