René van der Gijp, Vandaag Inside programında Steven Berghuis’la ilgili hayal kırıklığını dile getirdi. Ajax’ın hücum oyuncusu, cumartesi günü PSV’ye karşı oynanan kritik maçta yakın mesafeden topu auta gönderdi; Van der Gijp’in tecrübeli oyuncudan hiç beklemediği bir şeydi bu.

“Beni asıl hayal kırıklığına uğratan şey buydu. Olabilir, biliyorum. Her şey olabilir. Berghuis’in o topu ağlara gönderememesi. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Sol ayağı bu kadar iyiyken”, diyen Van der Gijp, Ajaxlı kanat oyuncusunun 30. dakikada, skor 1-1’ken kaçırdığı pozisyona işaret etti.

“Bence 20 penaltı kullansa 20’sini de atar. Ama bunu dışarı vuruyorsun, adamım. Hadi ama, adamım!”, diyen futbol yorumcusu, başarısız Berghuis karşısında hayal kırıklığını açıkça ortaya koydu.

Berghuis’in ilk yarıdaki bu kaçırdığı pozisyon Ajax’a pahalıya mal oldu. PSV, Amsterdam’da sonunda 1-3’lük galibiyete uzandı; bunda son transfer Lutsharel Geertruida’nın attığı harika golün de payı vardı.

Masa arkadaşı Valentijn Driessen ise eleştirilerini Míchel’e yöneltti. De Telegraaf’ın futbol şefine göre Ajax teknik direktörü, Tolu Arokodare’yi daha bir saat dolmadan kenara almamalıydı. Ayrıca Abdellah Ouazane’nin PSV karşısında ilk 11’de başlamamış olmasını da anlaşılmaz buluyor.

“Sahip olduğu açık ara en iyi oyuncu Ouazane sahada yoktu. Üstelik Brandt’la çok iyi bir ikili oluşturuyor. Tolu’yu çıkarıyor, oysa fena da oynamıyordu. Sonra da Míchel, bütün yıl daha topa bile dokunmamış iki forvetle dahiyane bir fikir buluyor”, diyen Driessen, oyuna sonradan giren Kasper Dolberg ve Marcos Leonardo’yu kastetti.

“Sonra savunma yapamayan Gaaei’yi, Van Bommel’e karşı sağ bekte oynatıyor. Üstelik kulübede başka bir savunmacısı da var. Böyle teknik direktörlerle ne yapacaksın?”, diye sordu eleştirel Driessen.