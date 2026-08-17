René van der Gijp, pazar günü sc Heerenveen karşısında pahalıya mal olan puanlar kaybeden Ajax'ı (2-2) ilgiyle izledi. Dordrechtli yorumcu, bu beraberliğin ardından Ajax'ın Marcos Leonardo için neden bu kadar çok para ödediğini anlayamadı.

Van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp podcast'inde yüksek sesle, ''Acaba o Brezilyalıyı, çölde oynarken aldıkları oyuncuyu izlemeye giden tek bir scout oldu mu?'' diye sordu. Eski forvet, ardından kendi sorusunu ''Sanmıyorum'' diyerek yanıtladı.

Sohbetteki bir diğer isim Rob Jansen ise Ajax'ın söz konusu scout'u hakkında alaycı bir gözlemde bulundu. ''Onun Hans Anders'a uğraması lazım. Gidip bir gözlük alması için.''

Van der Gijp, Leonardo'nun bu yaz kadroya katılmasıyla ilgili analizini sürdürerek, ''Zorluğu anlıyorum'' dedi. ''Öylece bir Brezilyalıyı Hollanda'ya getirip burada PEC Zwolle'ye karşı oynatamazsınız. Buna 'bana iyi bir plan gibi geliyor' diyecek çok fazla oyuncu yok.''

''Yani tam olarak emin olmadığınız bir havuzdan oyuncu seçmek zorundasınız. Ama 20 milyon... Bu çok büyük para!'', diyen şaşkın Van der Gijp, Ajax'ın Al-Hilal'den gelen Leonardo için ödediği bonservis bedeline gönderme yaptı.

Leonardo, hem PEC Zwolle maçında (0-2 galibiyet) hem de Heerenveen karşılaşmasında ikinci yarının ortalarında teknik direktör Míchel tarafından oyuna alındı. Milyonluk transfer, iki mücadelede de gol atamadı.

Brezilyalı forvet, Ajax'ta Kasper Dolberg ve Tolu Arokodare ile rekabet ediyor. Míchel, pazar günü düzenlenen basın toplantısında bu sezon Leonardo'dan çok şey beklediğini vurguladı.