Van der Gijp, Ajax direktörü Jordi Cruyff’un bir transferine anlam veremiyor

René van der Gijp, Jordi Cruijff'un pazartesi akşamı Ziggo Sport'un Rondo programına konuk olacağını biliyor. Yorumcu, Ajax'ın teknik direktörünün diğer konuların yanı sıra geçen yaz Marcos Leonardo'nun neden transfer edildiğini de açıklamasını umuyor.

Van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp programında Ajax'ın bir hücumcusu hakkında isim vermeden, muhtemelen Viktor Tsygankov'u kastederek, "İki ay boyunca derin koşular yapabilen bir kanat oyuncusu arayıp ardından daha önce hiç derin koşu yapmamış birini neden aldığını açıklasın. Bu tuhaf," diyor.

Van der Gijp, Al-Hilal'den transfer edilen Marcos Leonardo'yu kastederek, "Anlamadığım bir şey daha var: Leonardo'yu sağlık kontrolünden geçiriyorsun. Kontrolün ardından doktor, 'Hiç fit değil,' diyor. O zaman 'Onu geri gönderiyoruz,' da diyebilirsin. Ama hayır, Cruijff onun için 20 milyonluk bir bedel belirlemeye karar veriyor," diyor.

Dordrechtli yorumcu, Ajax yönetiminin Brezilyalı hücumcuyu bu bedel karşılığında Amsterdam'a getirme kararını anlayamadığını belirterek, "Bunun planlamayla pek ilgisi yok," diyor.

Leonardo, geçen cumartesi Ajax'ın AZ ile oynadığı önemli maça yedek kulübesinde başladı. Yüksek bedelle transfer edilen oyuncu, bir saatlik oyunun ardından teknik direktör Míchel Sánchez tarafından sahaya sürüldü. Brezilyalı gol atamadı ancak Ajax kendi sahasında 1-0 kazanmayı başardı.

Wim Kieft, Ajax'a galibiyeti getiren golü atan Tolu Arokodare'den etkilendi. "Şu uzun boylu oyuncu yine kafayla golü attı. Güzel bir kafa vuruşu. Çok uzun boylu olabilirsin ama bu çocuk zamanlamayı iyi yapıyor."

İspanyol teknik direktör, Ajax'ın forvetinde genellikle Tolu'yu tercih ediyor. Ancak Wolverhampton Wanderers'tan kiralanan hücumcunun perşembe günü Konferans Ligi'nde FC Midtjylland'a karşı da ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz belli değil.