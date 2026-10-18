Van Bronckhorst, Telstar-Feyenoord maçındaki çok konuşulan penaltı pozisyonuna üç kelimeyle yanıt verdi

Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'a cumartesi akşamı haklı olarak penaltı verildiğini düşünüyor. Rotterdam ekibinin teknik direktörü, maç sonrasındaki basın toplantısında bu görüşünü dile getirdi.

Hakemin Feyenoord lehine verdiği penaltı kararı büyük tartışma yarattı. Ronald Koeman jr. ve ESPN stüdyosundaki tüm yorumcular da karara anlam veremedi.

Hakem Jeroen Manschot, 57. dakikada topun Telstar savunmacısı Abdelnour Soualhia'nın eline değmiş olabileceği gerekçesiyle penaltı verdi. Uzun süren VAR incelemesine rağmen karar değişmedi. Steijn soğukkanlılığını koruyarak penaltı noktasından akşamki ikinci golünü attı.

Maçın ardından Van Bronckhorst'a çok konuşulan pozisyon hakkındaki görüşü soruldu. Feyenoord teknik direktörü, soruya biraz alaycı bir şekilde "Düdüğü çaldı, değil mi?" yanıtını verdi.

"Görüntüleri izledim. Biraz kafa karıştırıcıydı çünkü inceleme uzun sürdü ama bence top eline değiyor. Hakem de hemen penaltı düdüğünü çaldı" diye devam etti.

Van Bronckhorst, "VAR da gerçekten elle oynama olup olmadığını kontrol etmek için devreye girdi. Sonuçta bu maçta hakemin kararının daha ağır bastığını düşünüyorum" dedi.