Giovanni van Bronckhorst, Ittihad Club'un yoğun ilgisine rağmen Anis Hadj Moussa'nın Feyenoord'da kalacağını düşünüyor. NEC deplasmanı öncesinde konuşan teknik adam, kulüpten kendisine Cezayirli oyuncunun transferinin söz konusu olmadığı yönünde bilgi verildiğini açıkça ifade etti.

Hadj Moussa, cumartesi öğleden sonra Feyenoord'un maç kadrosunda yer almıyor. Son 48 saatte hücum oyuncusunun etrafında çok şey yaşandı ve Van Bronckhorst'a göre bunun etkisi net şekilde hissedildi. “Bence bunun onun için de çok ağır olduğu herkes açısından açık. Kafası burada değil.”

Kanat oyuncusu cumartesi günü iki kez geç kalınca, Van Bronckhorst onu NEC maçının kadrosu dışında bırakma kararı aldı. “Durumu tamamen anlıyorum ama sonuçta karar vermek zorundayım. Bu yüzden bugün onun burada olmamasının daha akıllıca ve takım için de daha iyi olduğunu düşündüm.”

Van Bronckhorst, Hadj Moussa'nın yine de Feyenoord ile birlikte Nijmegen'e gittiğini belirtti. “Bu sabah geç kaldı ama öğleden sonra da bir toplantıya geç geldi. Bu da benim için bugün onun kadroda olamayacağına karar vermemde bardağı taşıran son damla oldu.”

Teknik adam, hücum oyuncusunun yokluğunu takımı adına can sıkıcı olarak nitelendirdi. “Sinir bozucu, çünkü doğal olarak grubunuzu bir arada tutmak ve herkesin maça yüzde yüz odaklanmasını istersiniz. Anis elbette bizim için çok önemli bir oyuncu, bunu geçen sezon gösterdi.”

Bu gelişmeler yaşanırken Ittihad Club, Hadj Moussa'yı Suudi Arabistan'a götürmek için ciddi şekilde uğraşıyor. Feyenoord daha önce 37,5 milyon euroluk bir teklifi reddetmişti. De Telegraaf'a göre Suudi kulübü cumartesi günü yaklaşık 40 milyon euroluk artırılmış bir teklifle geri döndü.

Ancak Van Bronckhorst, hücum oyuncusunun ayrılmasını hâlâ beklemiyor. Hadj Moussa'nın yine de ayrılması halinde Feyenoord'un hedeflerini revize etmesi gerekebileceği yönündeki öneriye net bir şekilde yanıt verdi: “Bence gitmeyecek. Bana kesinlikle gitmeyeceği söylendi.” Teknik adam ayrıca Hadj Moussa'nın cumartesi gününün ardından yeniden takıma katılacağını da düşünüyor.

Kadroda değişiklik olmasa da Van Bronckhorst'un hedefi aynı kalıyor. “Bu takımdan alınabilecek en yüksek verimi almak” diyor. “Çok yetenekli bir takım, dolayısıyla bu oyuncuların gelişimine çok fazla zaman ve enerji harcanıyor. Bu süreç ne kadar hızlı ve iyi ilerlerse, o kadar iyi oynarsınız ve elbette bir kupa kazanma şansınız da o kadar artar.”