Feyenoord'un Internazionale karşısında aldığı 0-3'lük yenilginin ardından Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları, kendi taraftarları arasında büyük tepki yarattı. Teknik direktör, yenen üç gole rağmen kaleci Tjark Ernst'e güvenmeyi sürdürüyor ve Alman oyuncunun gelişmek için zamana ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Özellikle bu sözler, FR12'de tepkilerini yoğun biçimde dile getiren Feyenoord taraftarlarının hoşuna gitmedi.

Van Bronckhorst'a salı akşamı maçın ardından Ziggo Sport'ta Ernst'in durumunu nasıl ele aldığı bir kez daha soruldu. Teknik direktör, kalecisini şu sözlerle savundu: "Almanya 2. Bundesliga'dan gelen yetenekli bir kaleci. Bizde gelişim göstermesi gerekecek ve bu büyük bir fark. Ancak bu adımı atması gereken başka oyuncularımız da var. Yetenekli oyuncuları kadromuza katıp onlara gelişme fırsatı vermek de politikamızın bir parçası. Onlara yardımcı olmak bize düşüyor."

Bu açıklama, Feyenoord'un en üst düzeyde performans göstermesi gereken bir kaleci için gelişim yeri olmaması gerektiğini düşünen taraftarları kızdırdı. FR12'de bir taraftar, "Gelişimini rezerv takımda sürdürsün" derken bir başkası şöyle yazdı: "Gio'nun burada söylediklerinin bir kısmını anlayabiliyorum ama Ernst konusunda artık gerçekten bir noktada durmak gerekiyor." Taraftarlar ayrıca ikinci kaleci Florian Kastenmeier'e şans verilmesini, kışın yeni bir kaleci alınmasını ve Ernst'in kiralanmasını istiyor.

Bir başka taraftar, "Bizim seviyemize çıkmak onun için çok büyük bir adım olmuş. Tamamen yanlış değerlendirilmiş" diyerek artık kaleciye daha çok üzüldüğünü belirtti. Başka bir taraftar ise sahadaki diğer on oyuncunun da yetersiz kaldığını ve savunmanın üçüncü golde çok kolay geçildiğini vurguladı.

Van Bronckhorst, Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada farklı yenilgiye rağmen olumlu noktalar gördüğünü söyledi. Teknik direktör, "Mücadele etmek isteyen bir takım gördüm. Maça rahatça ortak olabileceğimiz ama onların yoktan tehlike yaratabileceği bir karşılaşma olmasını zaten bekliyorduk. Böyle bir maçta oyunun içine girerek gelişmek için biraz şansa da ihtiyacınız var. Ancak 0-1'i oldukça erken yedik. Bu işimizi kolaylaştırmadı, ikinci gol ise gerçekten yıkıcı oldu" dedi.

Feyenoord, devre arasından sonra da maça yeniden heyecan katmayı başaramadı. Van Bronckhorst, "Devre arasında, gol atarsak oyunda gelişme gösterebileceğimizi söylemiştim. Sonra üçüncü golü yiyorsunuz ve futbol oynamanın çok zorlaştığını görüyorsunuz. Inter çok tecrübeli ve kompakt biçimde savunma yapıp tehlike yaratmaktan çekinmiyor. Tecrübe farkı da orada görüldü" değerlendirmesini yaptı.

Teknik direktör, daha önce FC Barcelona'ya karşı oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçıyla arasında da belirgin bir fark gördü. "Barcelona karşısında ikinci yarıda topla iyiydik ve fırsatlar yarattık. Bugün ise iyi hazırlanmış pozisyonlardan doğan pek fazla fırsatımız olmadı çünkü Inter'in çok hızlı şekilde geriye çekildiğini görüyorsunuz" diye açıkladı. "Savunmayı sıkıştırmak için geriye doğru depar atıyorlar. O zaman çok iyi olmanız gerekiyor. İlk yarıda top birkaç kez ceza sahasında tam istediğimiz yere düşmedi. Bunlar değerlendirmemiz gereken anlardı."