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Feyenoord, Jeremiah St. Juste'den bir süre daha yararlanamayacak. Giovanni van Bronckhorst, Excelsior maçı öncesindeki basın toplantısında savunma oyuncusunun devre arasına kadar sahalardan uzak kalabileceğini söyledi.

St. Juste, ekim ayı sonunda ayak bileğinden sakatlanmıştı. Başlangıçta sakatlığının çok ciddi olmadığı düşünülüyordu.

Feyenoord teknik direktörü ekim ayı sonunda Rotterdam'ın güneyinde düzenlenen bir basın toplantısında, "Onu gelecek haftaya yetiştirmeyi umuyoruz. Dolayısıyla kadroda olmayacak" demişti.

Kasım ayı bitmek üzereyken Feyenoord, stoperinden hâlâ yararlanamıyor. Van Bronckhorst'a göre oyuncunun yeniden hazır hâle gelmesi biraz daha zaman alabilir.

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Van Bronckhorst, "St. Juste'nin durumu elbette iyi değil" diyerek söze başladı. "Sakatlığı istediğimizden uzun sürüyor. Devre arasından önce dönmesini umuyoruz."

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Devre arası 21 Aralık'ta başlıyor. Bu nedenle St. Juste'nin kasım ayı sonunda Ajax'a karşı oynayabilme ihtimali neredeyse yok.

Van Bronckhorst, St. Juste'nin yokluğunun fazlasıyla hissedildiğini vurguladı. "Bizimki gibi çok genç bir kadroda, daha deneyimli oyuncuların olması iyi oluyor."

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Anis Hadj Moussa'nın cumartesi günü Excelsior'a karşı oynayıp oynayamayacağı da henüz belirsiz. "Antrenmanın bir bölümüne katıldı ama önemli olan, kendini kısıtlanmış hissetmeden oynayabilmesi."

Teknik direktör, Cezayirli oyuncunun oynayıp oynamayacağına cuma akşamı karar verecek. O da ayak bileğinden sakat.