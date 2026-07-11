Van Bronckhorst, Feyenoord’un ‘büyük yeteneği’ hakkında coşkulu sözler sarf etti

Giovanni van Bronckhorst, Shaqueel van Persie’den oldukça memnun. Genç forvet, Cumartesi günü Club Brugge ile oynanan ve 1-1 biten maçta oyuna sonradan girerek gol attı; ardından Feyenoord, bu hazırlık maçını 3-1 kazandı.

“Çok iyi. Şu anda elimizdeki en büyük yeteneklerden biri,” dedi Feyenoord’un memnun teknik direktörü, hazırlık maçındaki galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında.

“Geçen sezonun son döneminde Shaqueel, sakatlığı nedeniyle çok az süre alabilmişti. Onun gelişim sürecinde bunu göz önünde bulundurduk. Bugün otuz dakikayı tamamlayabildiğini görüyoruz,” diyerek Van Bronckhorst, Robin van Persie’nin oğlunun oyuna girişini değerlendirdi.

Hemen ardından şunları ekledi: “Antrenmanlarda ve oynayacağı maçlarda daha da güçlenmeli. Shaqueel’in çok sayıda kaliteye sahip bir oyuncu olduğunu hepimiz görebiliyoruz.”

Shaqueel van Persie, De Kuip’teki taraftarların sevincine neden olacak şekilde bir köşe vuruşundan kafayla gol attı. 19 yaşındaki forvet, önümüzdeki sezon Ayase Ueda, Casper Tengstedt ve Nacho Ferri ile rekabet edecek.

Van Bronckhorst, basın toplantısında Calvin Stengs’in durumuna da değindi. Orta saha ve kanat forveti olarak da görev yapabilen bu oyuncuya hazırlık döneminde bir şans verilecek, ancak Van Bronckhorst’u yetenekleriyle ikna edip edemeyeceği merak konusu.

“Çok yetenekli bir oyuncu. Geçen yıl sakatlıklarla dolu bir sezon geçirdi, bu yüzden çok az süre alabildi. Oldukça geniş bir kadrom var, bu yüzden benim için herkesin oynamasını sağlamak önemli. Herkesin maç ritmini yakalaması gerekiyor,” diye açıkladı Feyenoord teknik direktörü.

“Şu anda yaklaşık kırk oyuncudan oluşan bir kadrom var. Bu kadro küçültülmeli ve şu anda bu süreçteyiz. Ancak Calvin’in gösterdiği enerji gerçekten çok olumlu,” diyor memnuniyetini dile getiren Van Bronckhorst.