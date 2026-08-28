Van Bronckhorst, Feyenoord taraftarlarıyla yaşanan havai fişek olayına tepki gösterdi

Giovanni van Bronckhorst, geçen haftaki olay çıkaranlara karşı Feyenoord’un sert tavır almasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Deplasmanda takımı takip eden Feyenoord taraftarları, SC Cambuur’un deplasman tribününde havai fişek yaktı; bu da maçın durmasına ve büyük tepkiye yol açtı.

Van Bronckhorst, cuma günü De Kuip’te düzenlenen basın toplantısında, "Sonrası normalden farklı oldu. Çünkü olayın birkaç gün boyunca insanın içinde kaldığını fark ediyorsunuz. Bu, haklı olarak gördüğü yoğun ilgi nedeniyle de böyle" ifadelerini kullandı.

Feyenoord, önümüzdeki iki deplasman maçına taraftar götürmeme kararı aldı. "Bence kulüp buna karşı bir şey yapmak için iyi bir adım attı. Bunu olumlu buluyorum, gerçi yaşanan olayı değiştiremeyiz. En üzücü olan ise mağdurların olması. Normal düşünen herkes elbette buna karşıdır."

Feyenoord futbolcuları, Cambuur deplasmanının ardından takımla birlikte gelen taraftarların bulunduğu tribüne gitmişti. Van Bronckhorst, aradan birkaç gün geçmesine rağmen bu hareketten pişman değil; her ne kadar buna karşı ciddi tepki olsa da.

"Çocukların vücudunda tabii ki maçın adrenalini var. Her zaman iyi insanların, kötü insanların yaptıkları yüzünden bedel ödediği bir durum oluyor. Bu bütün bir tribün değil, dolayısıyla oyuncuların ikilemde kalmasını da anlayabiliyorum" diyen Van Bronckhorst, geçen pazar yapılan değerlendirmeye dair fikir verdi.

"Bunu yapış şekillerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki havai fişek yakmayan taraftarlar da vardı. Bu yüzden oyuncuların doğru davrandığını düşünüyorum" sözleriyle teknik adam, oyuncu grubuna övgüde bulundu.

Böylece Feyenoord, NEC (5 Eylül) ve PEC Zwolle (13 Eylül) maçlarında deplasmana gelen taraftar desteğinden yoksun olacak. "Kulüp bu yaptırımla sorumluluğunu aldı. Bizim tarafımızdan, bunun kabul edilemez olduğuna dair bir sinyal verilmesi iyi oldu."