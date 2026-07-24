Van Bommel resmen Belçika Milli Takımı teknik direktörü oldu; bu iki Hollandalı ona yardımcı olacak

Mark van Bommel, resmen Belçika Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü oldu. Hollandalı çalıştırıcı, cuma günü Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu ile 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar sözleşme imzaladı. Bazı tanıdık isimler de yardımcıları olacak.

Sportif direktör Vincent Mannaert, “Mark van Bommel ve yardımcılarının bu meydan okumayı kabul etmesinden dolayı son derece mutluyum. Kendileri çok motive ve hırslı. Uluslararası deneyimleri sayesinde, hem teknik adam hem de oyuncu olarak, Kırmızı Şeytanlar’ımızın gelişimini sürdürmesine, sonuçlar almasına ve hem bireysel hem de takım olarak tüm potansiyelini kullanmasına mükemmel şekilde katkı sağlayabileceklerine inanıyorum” dedi.

Van Bommel, milli takım teknik direktörlüğüne atanmasının ardından, “Belçika’nın başantrenörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güven için Belçika Kraliyet Futbol Federasyonu’na teşekkür etmek istiyorum. Belçika, çok kaliteli oyunculara ve muazzam bir potansiyele sahip. Teknik ekibimle birlikte disiplinli, hırslı ve en iyilerle mücadele etme cesaretine sahip bir takım kurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Başarı asla garanti değildir, ancak sıkı çalışma, dürüstlük ve adanmışlık öyledir. Bu takımın her gün gelişmesi ve Belçika halkını gururlandırması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularla, ekiple ve taraftarlarla tanışmak ve bu yeni bölüme birlikte başlamak için sabırsızlanıyorum” diye ekleyen Limburg doğumlu teknik adam, sözlerini tamamladı.

Boudewijn Zenden, Maarten Martens ve Reinier Robbemond, Belçika Milli Takımı’nda Van Bommel’in yardımcıları olacak. Martens, geçen sezon AZ’nin teknik direktörü olarak görev yapmıştı.

Van Bommel, 15 Ağustos’ta Belçika’daki görevine resmen başlayacak. Eylül ayında ise Uluslar Ligi’nde Fransa’nın da aralarında bulunduğu rakiplere karşı maçlar oynanacak.