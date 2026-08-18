Van Bommel, Lukaku’nun Fenerbahçe’deki ilk maçına çıkmasını görmek için 82. dakikaya kadar bekledi

Fenerbahçe, Salı günü Şampiyonlar Ligi play-offlarında Olympique Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Belçika'nın yeni milli takım teknik direktörü Mark van Bommel, Romelu Lukaku'nun son bölümde oyuna girdiğini gördü ve maçın ardından forvetle görüşecek. Fransa'daki rövanş gelecek hafta çarşamba günü oynanacak.

Vedat Muriqi, maçın ilk 15 dakikasının ardından açılış golüne çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin golcüsü ise kafa vuruşunda topu az farkla auta gönderdi. Skoru açan taraf ise devre arasından birkaç dakika önce Lyon oldu. Corentin Tolisso, Loïs Openda'yı buldu ve Openda yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla 0-1'i kaydetti.

İlk yarının uzatma dakikalarında Talisca yerde kalınca Fenerbahçe cephesi penaltı için ayağa kalktı, ancak hakem beyaz noktayı göstermedi. Böylece İstanbul'da oynanan ilk 45 dakikanın ardından Türk devinin hanesinde küçük bir dezavantaj vardı.

Fenerbahçe ikinci yarıya güçlü başladı ve 47. dakikada topu sol üst köşeye gönderen isim Mason Greenwood oldu. Ev sahibi ekip, birkaç dakika sonra Openda'nın direğe takılması ve Ederson'un Tolisso'ya gol izni vermemesiyle rahat bir nefes aldı.

Stoper olarak görev yapan Ruben Kluivert, bitime 15 dakika kala Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca tarafından kenara alındı. Konuk ekip, sonradan oyuna giren Dorgeles Nene'nin şık bir bireysel aksiyonun ardından topu direğe nişanlamasıyla da şanslıydı.

Lukaku, 82. dakikada Fenerbahçe adına oyuna dahil oldu ve böylece Türk devindeki resmi debutunu yaptı. Kalan dakikalarda galibiyet golü gelmeyince, 26 Ağustos'taki rövanş Şampiyonlar Ligi biletini kimin alacağını belirleyecek.