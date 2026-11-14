Belçika Milli Takımı teknik direktörü Mark van Bommel, İtalya'nın geçtiğimiz perşembe günü Fransa'yı 3-1 yenmesinin kendisi için sürpriz olmadığını vurgulayarak, Fransa Milli Takımı'nın Roberto Mancini'nin ekibinin yeteneklerini hafife almış olabileceğine ve bunun da yenilgisine katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

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Eski Milan oyuncusu Van Bommel, Belçika ile İtalya arasında yarın akşam, pazar günü başkent Brüksel'de Kral Baudouin Stadı'nda, UEFA Uluslar Ligi mücadeleleri kapsamında oynanacak karşılaşma öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Belçika Milli Takımı, çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için karşılaşmaya "galibiyetin alternatifi yok" sloganıyla çıkıyor; zira 9 puanla birinci grupta üçüncü sırada yer alıyor ve İtalya ile Fransa'nın bir puan gerisinde bulunuyor.

Buna karşılık İtalya Milli Takımı'na çeyrek finale yükselmeyi garantilemek için beraberlik yeterli olacak; galibiyet elde etmesi halinde ise grup liderliğini güvence altına alacak.

Van Bommel, İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesinin aktardığına göre maçın önemi hakkında şöyle konuştu: "Bu, yolumuza devam edip etmeyeceğimizi belirleyecek önemli bir karşılaşma. Diğer turnuvalardaki rekabete benzeyen bir sınav ve baskı altında oynadığımız heyecan verici bir maç. Maçın final olup olmaması fark etmeksizin her zaman aynı şekilde hazırlanıyoruz."

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Şöyle ekledi: "Yarın bizi ilgilendiren tek şey galibiyet, ancak bu, sonunda size bir kupa kazandıracak bir final maçı değil."

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İtalya Milli Takımı, perşembe akşamı San Siro Stadı'nda bir araya geldikleri karşılaşmada Fransa'yı (3-1) mağlup ettikten sonra maça yüksek moralle çıkıyor. Bu maçta Pio Esposito iki gol kaydederken, Zinédine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başına, son Dünya Kupası'nda takımı dördüncülüğe taşıdıktan sonra ayrılan Didier Deschamps'ın yerine geçtiğinden bu yana ilk yenilgisini aldı.

Belçika teknik direktörü, İtalya'nın galibiyeti hakkında şunları söyledi: "İtalya Milli Takımı'nın ortaya koyduğu oyun beni şaşırtmadı, ayrıca Türkiye de Fransa karşısında daha iyi bir sonucu hak ediyordu. İtalya son derece güçlü bir takım ve belki Fransızlar ona yeterince değer vermediler ya da onu hafife aldılar, ancak sonuç beni şaşırtmadı."

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Belçika Milli Takımı, perşembe akşamı deplasmanda Türkiye'yi, Kevin De Bruyne ve Charles De Ketelaere'in golleriyle geriye düştüğü maçı (2-1) kazanarak çevirmesinin ardından çeyrek finale yükselme umutlarını canlı tutmuştu.

Van Bommel, açıklamalarının sonunda Romelu Lukaku'nun İtalya karşısında oynama durumuna değinerek, Belçikalı forvetin ister ilk 11'de başlasın ister sonradan girsin maçta bir rol üstleneceğini vurguladı.

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Şöyle dedi: "O, maça ister başlasın ister sonradan girsin her zaman önemli bir oyuncu. Büyük tecrübeye sahip ve tribünlerin taraftarla dolu olduğu bir maçta onun gibi bir oyuncuya sahip olmamız iyi bir şey."

Belçika Milli Takımı'nın, iki takımı geçen 25 Eylül'de başkent Roma'daki Olimpico Stadı'nda bir araya getiren ilk tur maçında İtalya'yı 2-0 mağlup etmeyi başardığını hatırlatmakta fayda var; o maçta bu ikiliyi Maxim De Cuyper'in yanı sıra Dodi Lukebakio kaydetmişti.