Mark van Bommel için güzel günler yaşanıyor. Oğlu Ruben, Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk maçta şık bir asist yaptı; kendisi de Belçika Milli Takımı teknik direktörü olarak İtalya karşısında alınan etkileyici 0-2’lik galibiyete tanıklık etti.

Van Bommel’in Algemeen Dagblad tarafından pazar günü bir medya etkinliğinde aktarılan sözleri şöyle: ''Bir baba olarak oğlunun Hollanda Milli Takımı’nda ilk maçına çıktığını görmek zaten başlı başına çok güzel. Teknik ekibin büyük bir kısmıyla birlikte telefondan izliyorduk, sonra o asisti yaptı. Müthişti ama tabii ki statta olmayı da çok isterdim.''

Belçika Milli Takımı’nın teknik direktörü, Xavi’nin oğlunu şimdiden ateşe atmasını harika buluyor. ''Xavi harika bir adam. Onunla Barcelona’da birlikte oynadım ve ben Antwerp ile Barça’nın karşısına Şampiyonlar Ligi’nde çıktığımda o teknik direktördü. Şimdi Ruben’in ilk maçına çıkmasına izin vermesi, bunu iki kat daha güzel kılıyor. Milli ara öncesinde de kısa süreliğine temas kurmuştuk.''

Van Bommel pazartesi günü bir başka büyük isimle karşı karşıya gelecek. Zira Zinédine Zidane’ın Fransa’sı Brüksel’e konuk oluyor. ''Zidane’a karşı teknik direktörlük yapmak özel bir şey. O sıra dışı bir futbolcuydu. Ona karşı bir kez oynadım; Barça ile Real Madrid’e karşı. Adınıza bir çalım hareketi veriliyorsa, kötü iş çıkarmamışsınız demektir.''

Uluslar Ligi’ndeki karşılaşmanın gölgesinde ise, Fransız kadrosundan diz sakatlığı nedeniyle ayrılan Kylian Mbappé’nin yokluğu var. ''Kylian Mbappé’nin kadroda olmamasına üzüldüm, çünkü bir teknik adam olarak en iyilere karşı oynamayı tercih edersiniz. Ancak oyun anlayışımız İtalya maçına göre değişmeyecek. Bazen ekarte edilmeniz sorun değil, yeter ki herkes ne yapması gerektiğini bilsin'' diyerek Van Bommel oyuncularına mesaj verdi.

Van Bommel, Mika Godts’un pazartesi günü Fransa’ya karşı ilk 11’de olup olmayacağını henüz söyleyemiyor. Kanat oyuncusu, İtalya karşısında attığı harika golle kendini gösterdi. ''Mika’ya, bire bir denemeye devam etmesi gerektiğini söyledim. Altısı başarısız mı oldu? O zaman yedinciyi denersin, çünkü onun en büyük özelliği bu.''

Godts ise Jérémy Doku ve Malick Fofana ile yaşadığı rekabetten kesinlikle çekinmiyor. ''Bu yüzden PSG’ye adım attım. Rekabet, üst düzey futbolda normaldir.''