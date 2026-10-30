Eurojackpot Hollanda Kupası'nın ilk turunda yaşanan fiyaskonun ardından FC Groningen'de şok hâkim. Teknik direktör Dick Lukkien'in takımı, perşembe günü Euroborg'da FC Emmen karşısında varlık gösteremedi. Emmen, 2-0'lık galibiyetle kupa hayalini canlı tuttu.

Maçın ardından ESPN'e konuşan kaptan Thijmen Blokzijl, "Bizim açımızdan tam anlamıyla felaket," diye yakındı. "Bu kesinlikle başımıza gelmemeliydi. Üstelik kendi sahamızda Emmen'e karşı. Kupa bizim için güzel bir turnuva, bu yüzden elenmek çok yazık oldu."

Groningen'in kendi sahasındaki kupa maçında sergilediği özensiz oyun Blokzijl'i büyük şaşkınlığa uğrattı. "Sanırım bugün herkes birkaç kez topu rakibe verdi ve 'Bu nasıl olur?' diye düşündürdü. Tanınmayacak hâldeydik."

RTV Noord'un kamerasına konuşan Lukkien ise büyük hayal kırıklığıyla, "Utancımdan yerin dibine giriyorum. Kupadan asla elenmemeliyiz," dedi. "Aynı zamanda bu oyuncuların ellerinden gelen her şeyi verdiğini de biliyorum. Bu akşam yeterince iyi değildik. Ama pazar günü bir reaksiyon göstereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın."

Pazar günü Euroborg'da Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak olan mağlup teknik direktör, "Artık olanları geri alamayız. Bu kadar basit. Bununla başa çıkmamız gerekiyor. Bunu da yapacağız," diye konuştu.

Thom van Bergen, Groningen taraftarlarının tepkisi karşısında şaşkına döndü. Oyuncular kupa maçındaki destekleri için taraftarlara teşekkür ederken tribünden "Utanın, utanın!" sesleri yükseldi.

Dagblad van het Noorden'in aktardığına göre hücum oyuncusu, "Bunu tuhaf buldum, hoşuma da gitmedi. Her zamanki gibi tribünleri dolaşıp onları alkışladık ama bu elbette hoş değildi. Çünkü bana göre çok çalıştık. Bunun o anın tepkisi olduğunu ve o insanların hepsinin de yeşil-beyazlı bir yüreğe sahip olduğunu biliyorum," dedi.

Lukkien, Van Bergen'in tepkisini bir ölçüde anlayışla karşıladı. "Thom sahada yüreğini ortaya koyarak mücadele eden bir oyuncu. Böyle bir şey olunca kendisine saldırıldığını hissediyor. Bunun yaşla da ilgisi var. Taraftarların kendilerini ifade edebileceğini henüz öğrenmesi gerekiyor."