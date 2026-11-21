Real Madrid'in eski oyuncularından biri, La Liga'da dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Adı, kariyerini yeniden gündeme taşıyan çarpıcı bir istatistikle anılan oyuncu, Real Madrid ve Barcelona'nın en öne çıkan yıldızlarından biriyle kıyaslanır hale geldi.

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"Mister Chip" olarak bilinen İspanyol istatistik uzmanı Alexis, Real Betis'in yıldızı Ferran García'nın, milli aralar sonrasındaki haftalarda La Liga'da çıktığı maçlarda hiç yenilgi yaşamadığını ortaya koydu.

Aynı istatistiğe göre García, 10 galibiyet ve 6 beraberlikle üst üste 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı. Bu seri, takımının La Liga'nın 13. haftasında bu akşam Sevilla ile 1-1 berabere kalmasının ardından geldi.

García böylece Real Madrid oyuncusu Fede Valverde'nin elindeki rekora ortak oldu. Valverde de bu koşullarda yenilgi yüzü görmeden 16 maça çıktı ancak galibiyet açısından daha iyi bir tabloya sahip: 13 galibiyet, 3 beraberlik.

İkilinin ardından 15 maçla Barcelona'nın oyuncusu Eric García geliyor. Pedri, Gavi, Thibaut Courtois ve Dani Carvajal ise üst üste 14 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

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Real Madrid'in eski oyuncusu bu rekoru 3 farklı durakta elde etti. Yolculuğuna Rayo Vallecano'da başlayan oyuncu, ardından Real Madrid'e geri döndü ve bu sezon itibarıyla da Real Betis'te yeni bir maceraya atıldı.

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27 yaşındaki Ferran García, futbol kariyerine 2013 yılında Real Madrid akademisinde, 15 yaş altı takımına katılarak başladı. Farklı yaş gruplarında basamakları tırmanarak B takımına kadar yükselen oyuncu, ilk A takım şansını Aralık 2018'de İspanya Kral Kupası'nda Melilla ile oynanan karşılaşmada buldu ve bu maçta bir asist yaptı.

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Ancak A takımda düzenli forma bulmanın zorluğu, onu kulüp dışında şans aramaya yöneltti. Eylül 2020'de kiralık olarak Rayo Vallecano'ya giden oyuncunun bu transferi, 2021 yazında bonservisli transfere dönüştü. Real Madrid, oyuncunun haklarının %50'sini elinde tuttu; bu da kulübe, oyuncunun geri dönmesi ya da başka bir takıma transfer olması durumunda mali avantaj sağladı.

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Rayo deneyimi, kariyerindeki en önemli dönüm noktası oldu. Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen oyuncu, Rayo'nun La Liga'ya yükselmesine katkı sağladı, ardından birinci ligde dikkat çekici performanslar sergiledi. Bu da Real Madrid'in ilgisini yeniden ona yöneltti.

Real Madrid, Şubat 2023'te haklarının yarısını elinde tutmanın avantajını kullanarak oyuncusunu 10 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemek yerine 5 milyon euro karşılığında geri almaya karar verdi. Ferran García aynı yılın temmuz ayında resmen geri döndü ve 4 sezonluk sözleşme imzaladı. A takımda 3 sezon forma giyen oyuncu, bu süreçte tüm kulvarlarda 110 maça çıktı ve aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ile La Liga'nın da bulunduğu 5 kupa kazandı.

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Temmuz 2026'da ise Ferran García'nın Real Madrid'deki ikinci dönemi sona erdi. Kraliyet kulübü, İspanyol bek için Real Betis ile anlaşmaya vardı. Oyuncu, Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı.

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