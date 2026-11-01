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Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Valverde'ye yaptığı gibi ona acımadı!" Tchouameni, Racing karşısında bir çocuğu gözyaşlarına boğdu

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
A. Tchouameni
İspanya
Uruguay
Fransa

Hassan el-Aydrus'tan sürpriz açıklama

Real Madrid'in bu akşam İspanya Ligi'nde Racing Santander'e konuk olduğu maçta, kraliyet ekibinin yıldızı Aurelien Tchouameni'nin başrolünde olduğu ilginç bir olay yaşandı.

50. dakikada Tchouameni, Racing'in ceza sahasına doğru ilerledi ve kaleyi az farkla sıyıran füze gibi bir şut çekti; ancak top tribünlerde bulunan bir çocuğun yüzüne çarptı.

Televizyon görüntüleri, çocuğun topun yüzüne çarpmasından kaçınmaya çalıştığını ancak başaramadığını ve ardından şiddetli bir ağlama krizine girdiğini ortaya koydu.

Birkaç dakika geçtikten sonra kamera, çocuğun yüzünde çarpmanın izinin bulunduğunu yeniden görüntüledi.

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beIN Sports kanallarındaki maçın spikeri Hasan el-Ayderus ise bu anı, yine Tchouameni'nin başrolünde olduğu daha önceki bir olayı hatırlatmak için kullandı.

Hasan alaycı bir şekilde şöyle dedi: "Tchouameni, geçen sezon Valverde'ye yaptığı gibi ona da acımadı."

Spiker, geçen sezon Tchouameni ile Valverde arasında yaşanan ve Uruguaylı oyuncunun hastaneye kaldırılmasına yol açan meşhur kavgaya işaret ediyor.

Spiker, Tchouameni'nin maçtan sonra çocuğu bulup yaşadığı bu şokun ardından onu teselli etmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca birkaç dakika sonra, Diomande'nin de füze gibi bir şut çekip topu yine tribünlere, hatta başka bir çocuğa doğru göndermesinin ardından çocuklar için bir çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

 

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