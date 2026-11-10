Real Madrid'in kulislerinde endişeyi tetikleyen bir açıklamada, takım kaptanı Fede Valverde, ülkesinin milli takım kampına katılmak üzere Uruguay'a varır varmaz tam fiziksel kondisyonunda olmadığını itiraf etti; böylece beyaz takımın teknik ekibini son derece hassas bir zamanda yeni bir krizle karşı karşıya bıraktı.

Uruguaylı orta saha oyuncusu, Barcelona karşısındaki El Clásico maçından bu yana süregelen kas sorunlarından muzdarip; nitekim son iki maçı rahatsızlık hissederek oynadığını itiraf etti. Real Madrid ise milli takım arasının 18 milli oyuncusu arasında herhangi yeni bir sakatlık yaşanmadan geçmesini umuyor.

Teknik direktör José Mourinho, Mestalla Stadı'ndaki galibiyetin ardından endişesini dile getirmiş ve oyuncularından birçoğunun "aşırı yorgunluk" yaşadığı uyarısında bulunmuştu; bu endişeyi alenen bir açıklamaya ilk döken isim ise Valverde oldu.

Real Madrid kaptanı, Arjantin ve Dominik Cumhuriyeti ile yapılacak karşılaşmalara hazırlanmak üzere Diego Forlán'ın kadrosuna katılmak için bugün Montevideo'ya ulaştı.

Valverde, Sport 890 radyosuna yaptığı ve "Mundo Deportivo" tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Hâlâ biraz rahatsızlık hissediyorum ve tam kondisyonumda değilim, ancak milli takıma katılmak gerekiyor ve burada olmak her zaman harika. Dönmeyi ve arkadaşlarımla her gün oynamayı büyük bir özlemle bekliyordum."

Valverde'nin sıkıntısı, geçtiğimiz 25 Ekim'e dayanıyor; o gün Camp Nou'daki Barcelona maçında kas zorlanması yaşamış ve bu durum, ikinci yarının başında sahayı terk etmesine neden olmuştu. O günden bu yana ağrıların etkisi altında oynuyor.

Kaptan, sakatlığı nedeniyle bir önceki milli takım arasına katılamamış, ardından Racing Santander maçında dinlendirilmiş, daha sonra AEK Atina karşısında yedek olarak sahaya çıkmış ve ardından hazırlığı tam olmamasına rağmen Valencia karşısında ilk on bire dönmüştü.

Öte yandan Valverde, geçmiş sezonlarda zaman zaman üstlendiği ve Mourinho yönetiminde esas pozisyonu hâline gelmiş gibi görünen sağ bek mevkisine dönmesi hakkında da konuştu.

Bu konuda şunları söyledi: "Teknik direktörün istediği herhangi bir mevkide oynamaya hazırım, şu anda sağ bek mevkisinde oynuyorum ve burada iyi bir performans sergilemeye, mevkimde en iyisi olmaya hazırlanıyorum."

Şöyle ekledi: "Her gün kendime meydan okumayı, yeni zorluklar ve hedefler aramayı seviyorum; bu da onlardan biri. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve milli takımda başka bir mevkide oynamak zorunda kalırsam, elimden geldiğince sıkı çalışacağım."

Valverde'nin açıklamaları Real Madrid'i bir bekleyiş hâline soktu; oyuncunun ülkesinin milli takımına hizmet etme isteği ile kulübün sakatlığın ağırlaşmasına dair endişeleri arasında, önümüzdeki günler müsabakaların yeniden başlamasından önce takım kaptanının kaderini belirlemede belirleyici olmaya devam ediyor.