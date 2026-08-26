Real Madrid oyuncusu Federico Valverde, çarşamba akşamı Santiago Bernabeu'da İspanya Ligi'nin ertelenen ilk hafta maçında Real Sociedad karşısında alınan 4-1'lik büyük galibiyeti değerlendirdi ve takımın performansını ve teknik direktör Jose Mourinho'nun ikinci yarıdaki rolünü övdü.

Valverde, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: "Takımı son derece konsantre ve büyük bir hırsla çalışırken gördüm. Çok iyi bir performans sergiledik ancak ilk golü attıktan sonra biraz sabırsızlık gösterdik, bu da onların beraberliği yakalamasına imkan tanıdı."

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Uruguaylı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Devre arasında teknik direktörümüzle yaptığımız konuşma bize çok yardımcı oldu, bu yüzden ikinci yarı harikaydı."

Mourinho'nun devre arasındaki talimatlarına dair ise şunları açıkladı: "Pres yapmak hakkında konuştuk, çünkü onların sahasında topu geri kazanmakta zorlanıyorduk. Bazı anlarda bir eksik oyuncuyla oynuyorduk. Bunu düzelttik ve daha rahat hale geldik."

Sociedad karşısında hat-trick yapan takım arkadaşı Kylian Mbappe hakkında ise Valverde şöyle konuştu: "İnanılmaz biri, gerçekten olağanüstü. Ondan mümkün olduğunca faydalanmalı, gol atması ve mutlu hissetmesi için ona toplar göndermeliyiz. Bugün yaptığı şeyi tüm yıl boyunca sık sık yapıyordu."

Real Madrid, sezona geçtiğimiz cumartesi konuk olduğu Espanyol karşısında son dakikada aldığı 2-1'lik galibiyetle başlamış, ardından Bernabeu'da taraftarlarına Real Sociedad karşısında ezici bir zafer yaşatmıştı.

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