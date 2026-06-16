Valverde, Suudi Arabistan ile berabere kaldıkları maçın ardından: "Öfkeliyiz ve hayal kırıklığına uğradık"

Uruguay milli takımının orta saha kaptanı Federico Valverde, Suudi Arabistan karşısında alınan beraberliğin "La Celeste" oyuncularını tatmin etmediğini kabul etti ve 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında geç bir geri dönüşe imza atmalarına rağmen takımın öfke ve hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.

Uruguay, Miami Stadyumu'nda Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na başladı. Bu maç, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da berabere kalmasıyla tam bir dengeye sahne olan 8. grubun ilk turunda oynandı.

Maçta Suudi Arabistan, 41. dakikada kaleci Fernando Muslera'nın hatasını değerlendiren Abdulilah Al-Omari'nin golüyle öne geçti, ancak 80. dakikada kaleci Mohammed Al-Owais'in hatasını değerlendiren Maxi Araujo, Uruguay için beraberlik golünü attı. Maç, Florida'daki Miami Stadyumu'nda oynandı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Valverde, "Maçın ikinci yarısında zihniyetimizi ve gücümüzü geliştirdik. Dünya Kupası'ndaki ilk maç olduğu için endişe ve gerginlik başlangıçta ve ilk maçta olur, bu da bizim için bir engeldi" dedi.

Real Madrid oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Ancak ikinci yarıda her zamanki oyunumuzu oynadık, teknik direktörün talimatlarını ve bizden istediklerini yerine getirdik ve performansımız düzeldi. Öfke ve hayal kırıklığı duyuyoruz ama takım kaptanı olarak milli takımın gösterdiği performanstan memnunum."

Valverde, Miami'ye gelen taraftarlara teşekkür ederek sözlerini noktaladı: "Beraberliği yakalamak için yaptıklarımıza odaklanmak istiyorum. Taraftarların desteği bize çok fazla enerji verdi. Gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bir sonraki maçı kazanmak için üç kat daha fazla çalışıp çaba göstereceğiz."

Bu beraberlikle Uruguay ve Suudi Arabistan, birer puanla eşit duruma geldi. Her türlü ihtimalin mümkün olduğu bu grupta, ikinci turda Uruguay, Yeşil Burun Adaları ile, Suudi Arabistan ise İspanya ile karşılaşacak.