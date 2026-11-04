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Abobakr El Mokadem
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Valverde son dakika golünün ardından: Bu teknik ekibin yönetiminde oynamaktan büyük mutluluk duyuyorum

AEK Athens - Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
F. Valverde
Yunanistan
İspanya
Uruguay

"Denemekten asla vazgeçmeyeceğiz"

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde, bu akşam sahasında karşılaştığı Yunan ekibi AEK Atina karşısında İspanyol ekibinin gerçekleştirdiği geri dönüşün sırrını açıkladı.

Real Madrid, bu çarşamba akşamı oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası kapsamındaki maçta sahasında karşılaştığı Yunan ekibi AEK Atina karşısındaki geri düşmüşlüğünü 3-2'lik değerli ve son dakika galibiyetine çevirdi.

Valverde, Real Madrid'in galibiyet golünü 90+2. dakikada kaydederek İspanyol ekibine 3 değerli puanı kazandırdı.

Valverde, "Movistar" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Zor ve karmaşık bir maçtı. Bence oyunun akışına hakim olduk. Gösterdiği çaba için takımı tebrik ediyorum."

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VAL

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AEK

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Sözlerine şöyle devam etti: "İlk golleri bizi etkiledi. Takım alışılagelmiş oyununu ve hafta boyunca yaptığımız çalışmayı sürdürdü. Kontrolü yeniden ele aldık ve tekrar rahatladık. Yeniden hücuma başladık ve aynı çabayı gösterdik."

Real Madrid kaptanı, AEK karşısında dengeleri tersine çevirmeleriyle ilgili şunları ifade etti: "Bunun hakkı, takım arkadaşlarına güvenmeye devam ettikleri için teknik ekibe ve oyunculara aittir."

Şöyle devam etti: "Bu teknik ekibin yönetiminde oynamak benim için büyük bir mutluluk. Denemekten asla vazgeçmeyeceğiz."

Son saniyelerde kaydettiği galibiyet golüyle ilgili olarak ise şu yorumu yaptı: "Bazen bu konuda çok düşünüyorum. Bana deneme güvenini veren takım arkadaşlarıma minnettarım."

 

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