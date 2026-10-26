Real Madrid orta saha oyuncusu Uruguaylı Fede Valverde, El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 mağlup etmenin mutluluğunu dile getirdi ve takım oyununun, zorluklara dayanabilme yeteneğinin Kraliyet ekibinin galibiyetinin anahtarı olduğunu vurguladı. Ayrıca mücadeledeki etkileyici performanslarının ardından takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Andriy Lunin'i de övdü.

Valverde, Real Madrid televizyon kanalına yaptığı açıklamalarda, takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi ve tüm oyuncuların sahada ellerinden gelenin en iyisini verdiğini, bunun da takımın Katalan rakibi karşısındaki performansına yansıdığını belirtti.

Şöyle ekledi: "Anahtar tek bir takım olarak çalışmak, zorluklara nasıl dayanılacağını bilmek, topa sahip olmayı sürdürmek ve rakibin savunmasını geçmekti. Çok iyiydik, özellikle de ilk yarıda."

Sakatlığa rağmen oynamak

Uruguaylı orta saha oyuncusu, fiziksel sorunlar nedeniyle maçı tamamlayamadığına değindi ve bir mücadelenin ardından acı hissetmesine rağmen devre arasından sonra oynamaya devam etmeye çalıştığını açıkladı.

Şunları söyledi: "Takım kazanırsa, mutlu bir şekilde deliksiz uyurum." Takım arkadaşlarının yanında oynamanın, ister sahada ister soyunma odasında olsun, kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Mbappe ve Lunin'e özel övgü

Valverde, El Clasico'da Real Madrid'in iki golünü kaydeden Fransız forvet Kylian Mbappe'yi övdü ve onun çok çalıştığını, parlamaya ve gol atmaya devam etmeyi hak ettiğini vurguladı.

Ayrıca, Ukraynalı kalecinin maç boyunca kritik bir kurtarış yapmasının ardından Andriy Lunin'e de büyük bir övgüde bulunarak şöyle konuştu: "Lunin'in bugün yaptıklarını kelimeler anlatmaya yetmez."

Kalecinin az forma şansı bulmasına rağmen perde arkasında çalışmayı sürdürdüğünü, şikayet etmediğini ve fırsat bulduğunda takımın ihtiyaçlarını karşılamaya her zaman hazır olduğunu açıkladı.

Valverde sözlerini, üst üste kazanılan beş galibiyetlik serinin önemini vurgulayarak tamamladı. Bu serinin Real Madrid'e güçlü bir moral desteği sağladığını belirten oyuncu, olumlu sonuçları korumak ve kupalar için yarışmak adına daha fazla çalışmayı sürdürmenin gerekliliğinin altını çizdi.