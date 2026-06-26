Valverde’nin isyanı ve Bielsa’ya yöneltilen suçlamalar… Suudi talebi, İspanya maçı öncesinde Uruguay kampını karıştırdı

Dünya Kupası'nda İspanya ile oynanacak kritik maç öncesinde, son birkaç saat içinde Uruguay milli takımının kampında heyecan verici gelişmeler yaşandı.

Uruguay milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan birkaç saat önce, Fransız "L'Équipe" gazetesi, milli takımın liderleri, başta Federico Valverde, Rodrigo Bentancur ve Manuel Ogarti olmak üzere, Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'ya karşı bir isyan başlattıkları için kamp içinde büyük bir krizin yaşandığını ortaya çıkardı.

"La Celeste"nin kaptanları, Arjantinli teknik direktörle, uyguladığı antrenman yöntemleri konusunda bir toplantı düzenledi. Oyuncular, bu yöntemlerin milli takım oyuncularında yorgunluğa ve sakatlıklara yol açtığını ve maçlara iyi bir durumda çıkmalarını engellediğini düşünüyor.

Öte yandan, oyuncular Bielsa’dan İspanya karşısında geri çekilmiş savunma taktiğine başvurmasını ve hücumda sadece ribauntlara odaklanmasını talep ettiler; bu taktiğin o maç için en uygun yöntem olduğunu düşünüyorlar.

İlginç olan ise Suudi milli takımının da Avrupa şampiyonu karşısında aynı taktiği benimsemiş olmasıydı; ancak ilk yarıda hücuma geçtikten sonra Uruguay ile 1-1 berabere kaldıkları maçın aksine, bu maçı 4-0'lık bir mağlubiyetle tamamladı.

Gazete, toplantının 48 dakika sürdüğünü ve bunun Bielsa’yı öfkelendirdiğini, hatta bazı milli takım oyuncularını kendisinin görevden alınmasına neden olmaya çalıştıklarıyla suçladığını belirtti.

Bu gerginlik, Uruguay milli takımının, diğer gruplarda üçüncü sırada yer alan takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmeyi garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyduğu bir dönemde ortaya çıktı.

Uruguay milli takımı, 8. grupta Cape Verde ile eşit puanla ikinci sırada yer alıyor; lider İspanya’nın iki puan gerisinde, dördüncü sıradaki Suudi Arabistan milli takımının ise bir puan önünde bulunuyor.