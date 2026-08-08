Real Madrid'in kaptanı Fede Valverde, Budapeşte'deki Groupama Arena'da Ferencvaros'u hazırlık maçında 2-1 mağlup etmelerinin ardından basın mensuplarına konuştu.

As gazetesi, Valverde'nin açıklamalarını yayımladı. Valverde şöyle konuştu: "Onunla geçirdiğim günler boyunca, teknik direktör Jose Mourinho'nun bu şekilde biri olmasını beklemiyordum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Mourinho oyunculara yakın biri. Sonuçta doğası ve kişiliğiyle bizimle birlikte olan bir insan. Bazen sert olabiliyor, ama bence insanı geliştirebilecek yol da bu. Bizimle olan ilişki tarzı ve benimle olan ilişki tarzı hoşuma gidiyor."

Fede Valverde'nin övgüsü yeni teknik direktörüyle sınırlı kalmadı, yeni takım arkadaşı Bernardo Silva'ya da uzandı.

Uruguaylı yıldız şunları söyledi: "Bernardo Silva büyüleyici, komik ve neşeli biri. Ayrıca tüm takıma çok iyi uyum sağladı. Rakip olduğu dönemde bile her zaman beğendiğim harika bir oyuncu, bugün ise onu aramızda bulundurabiliyoruz."

Manchester City'nin yıldızı, Real Madrid'in teklifini reddedip Barcelona'ya transfer olmayı tercih eden Rodri'ye gelince, Valverde şu yanıtı verdi: "Rodri'nin kararı mı? Ben kendimden bahsediyorum ve yalnızca kulübe ve takım arkadaşlarıma odaklanıyorum."

Ferencvaros hazırlık maçıyla ilgili ise şunları belirtti: "Teknik direktörün istediğini yapmaya ve fikirlerini uygulamaya çalışıyoruz. Eksik olan birçok oyuncumuz var, ama her hâlükârda yavaş yavaş gelişiyoruz."

Şu ifadeleri kullandı: "Mourinho'nun burada bizimle olmasından büyük keyif alıyorum ve bir röportajda söylediğim gibi, ondan bir şeyler öğrenmeye ve onunla ve teknik ekibiyle antrenman yaptığım her günden mümkün olduğunca en üst düzeyde yararlanmaya çalışıyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Kaptanlık pazubandını taşıyarak büyük bir sorumluluk üstleniyorum. Soyunma odasındaki her oyuncuyu mutlu etmeye, rahat hissettirmeye ve pozitif bir enerjiye sahip olmasını sağlamaya çalışıyorum."