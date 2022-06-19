Sergio Ramos ve Lionel Messi'nin PSG'de buluşmasının ardından, El Clasico'ların iki ünlü yıldızı daha aynı takımda buluşabilir.

Bir yıllık aranın ardından yeniden La Liga'ya yükselen İspanyol ekibi Vallodolid'in başkanı olan efsane futbol adamı Ronaldo, Brezilya futbolunun iki büyük oyuncusunu sahibi olduğu takıma kazandırmanın hesaplarını yapıyor. Ronaldo Real Madrid ile Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Marcelo ile Dani Alves'e önümüzdeki günlerde imza attırmak istiyor.

1 Temmuz'da sona erecek kontratları öncesinde her iki oyuncu da takımlarından ayrılacaklarını resmen duyurdu ve iki ismin de Avrupa futbolunda kalmak istediği biliniyor. Valladolid'in yanı sıra Brezilya'nın Cruzeiro takımının da sahibi olan Ronaldo, La Liga'ya geri dönen İspanyol ekibi için bu transferleri yaparak takımına tecrübe katmayı hedefliyor.

Her ikisi de takım arıyor

Futbol tarihinin en fazla kupa kazanan futbolcusu olan Dani Alves Sevilla ile başladığı Avrupa macerasında Barcelona'nın yanı sıra Juventus ve PSG formaları da giyerken, 2019'da Sao Paolo formasıyla Brezilya'ya dönmüştü. Geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde yeniden Barcelona'ya imza atan 39 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası öncesinde milli takıma da döndü.

Avrupa'da Real Madrid'den başka bir takımda oynamayan ve son günlerde adı Fenerbahçe ve Marsilya ile anılan Marcelo ise bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde 18 maçta şans bulmuştu. 34 yaşındaki oyuncu Roberto Carlos'tan devraldığı bayrağı uzun bir süre başarıyla taşırken, futbol tarihinin en iyi sol bekleri arasına ismini yazdırmayı başarmıştı.

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