Valladolid 0-1 Real Madrid: Zirveyle fark üç puana indi

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Valladolid ile deplasmanda karşılaşan Real Madrid, rakibini Casemiro'nun golüyle 1-0 yendi.

La Liga'da Atletico Madrid'in gündüz kuşağında Levante'ye mağlup olmasıyla zirveyle puan farkını üçe indirme şansı bulan Real Madrid, deplasmanda oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 mağlup etti.

Sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle maç kadrosunu genç takımdan çok sayıda oyuncuyla tamamlayan ve Sergio Calvo ile Hugo Duro gibi isimlere maçın ilerleyen bölümünde forma veren Zinedine Zidane'ın takımı galibiyete duran topla ulaştı.

Maç boyunca rakibine önemli gol fırsatları tanıyan Real Madrid'de Thibaut Courtois kalesine çekilen beş isabetli şutta gole izin vermezken, galibiyeti getiren gol 65'te Toni Kroos'un kullandığı duran topa iyi yükselen Casemiro'nun kafa vuruşuyla geldi.

Real Madrid bu galibiyetle ligde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu ve puanını 52'ye yükselterek, lider Atletico Madrid ile aradaki farkı üçe indirdi. Son yedi maçını da kazanamayan Valladolid ise 21 puanla 19'uncu sırada kaldı.