Valerien Ismael'den Giresunspor maçı yorumu: "Rakip değil, zemin zorladı"

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zeminin kötülüğüne vurgu yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. Haftasında Beşiktaş, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Çotanak Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Siyah-Beyazlı ekip 1-0 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zeminin kötülüğüne vurgu yaptı.

Ne söylendi?

"Zor bir maçtı ama rakipten dolayı demiyorum, zeminden dolayı. Daha fazla gol atmamız gerekiyordu, 4-0 olabilecek bir maçtı. Daha kolay olabilirdi, maç içerisinde Saiss'in bir sakatlığı oluştu, Emrecan girdi o da sakatlandı. O da işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim.

"Bu durumlardan dolayı son anlarda bir zorluk yaşadık. Hatta rakibin attığı ve ofsayt sebebiyle iptal edilen golü var. 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Tekrar altını çiziyorum, rakipten değil zeminden dolayı zor bir maçtı.

Sakatlıklar hakkında da konuşan Ismael, 2 stoperini kaybetmenin üzücü olduğunu dile getirdi.

"Kulübemiz daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. 2 stoperimiz sakatlanmış olması, başka bir stopere şans doğacak. Yeterli bir kadroya sahibiz fakat tabii bir maçta 2 stoper kaybetmek üzücü."

Roman Saiss'in durumu

Fransız teknik adam Romain Saiss'in sakatlığı hakkında: "Romain Saiss'in kaç hafta oynayamayacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek” şeklinde konuştu.