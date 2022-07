Siyah-beyazlıların menajeri, takımının büyüklüğünü birkaç ayda anladığını belirtirken Giresunspor maçını örnek gösterdi.

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın Türkiye'de Bayern Münih gibi bir etki yarattığını söylüyor ve diğer kulüplerin siyah-beyazlılara karşı iki kat motive olduğunu düşünüyor.

2021/22 sezonunu Sergen Yalçın ile açan Beşiktaş teknik direktörlük koltuğunu bir süreliğine Önder Karaveli'ye emanet etmesinin ardından göreve Valerien Ismael'i getirdi.

Fransız çalıştırıcı, takıma hızlı adapte olduğunu söylerken kulübün büyüklüğünü birkaç ayda anladığını bazı örnekler vererek açıklıyor.

Valerien Ismael ne söyledi?

Bild'e konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, kulübü hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti: "Beşiktaş büyük bir mücadeledir. Bu kulüp olağanüstü, burada ilk birkaç ayda bunu tekrar tekrar hissettim."

Fransız çalıştırıcı, "[Kulübün büyüklüğünü] Nasıl hissettiniz?" sorusunu ise şu şekilde yanıtlıyor: "Münih yakınlarındaki kuaförümden bile hissettim."

"Kendisi Türk ve futbol ile çok fazla ilgili değil. Yıllardır saçlarımı keserken ailemiz hakkında da konuşurduk. Kayınbiraderi ve kardeşleri ateşli birer Beşiktaş taraftarı ve ben kulübün menajeri olduğumdan bu yana beni de destekliyorlar. Beşiktaş sevgisi ve tutkusu sınırların ötesinde."

🗣️ Valerien Ismael: Bütün takımlar, Beşiktaş'a karşı ekstra motive oluyor 👀 pic.twitter.com/EmTAcC7U1r — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2022

"Beşiktaş'ta planlı olan her şey birinci sınıf. Antrenmanlar, kamplar, her şey mükemmel. Antrenman alanımız gerçekten 5 yıldızlı bir otel gibi. Çalışanlar bundan gurur duyuyor ve kulüp için her şeyini veriyor, bunu Münih'te de hissetmiştim."

"Herkes kulübe en fazla verimi verebilmek için alanında en iyi olmak istiyor. Ayrıca bir maç oynadığınızda rakipleriniz de. Aynı Almanya'da Bayern Münih gibi: Herkes bize karşı iki kat motive oluyor."

"Bu konuyla ilgili aklımda kalan bir örnek var. Giresunspor ile bir maçımız vardı ve zaten ligdeki sıralama belliydi. Bir önceki iç saha maçlarında stadyumda sadece birkaç bin taraftar vardı ama bizim maçımızda stat tıklım tıklım doluydu."

"Rakip oyuncular yere düşene kadar santimetre alanda mücadele ettiler. Bizimle 0-0 berabere kalmak için her şeylerini verdiler. Çılgıncaydı. Bir Bayern ve Beşiktaş oyuncusu olarak her rakibin size karşı yüzde 110'unu ile oynadığını anlamalısınız. Bu yüzden karşılık verebilecek bir ekip oluşturuyoruz."

Valerien Ismael, "İstanbul'da hiç tüyleriniz diken diken oldu mu?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor: "Mayıs ayında Fenerbahçe derbisinde oldu. Bu çılgın olayı anlatamam, yaşamanız gerekir. 28 yıldır futbolun içindeyim ve çok maç gördüm ama bu derbi çok özeldi. Rekabet, ateş, adrenalin, atmosfer inanılmazdı."

Valerien Ismael'in yeni sezon hedefleri neler?

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, yeni sezon hedeflerini ise şu şekilde anlatıyor: "Beşiktaş büyük ve duygusal bir kulüp. 20 milyonun üzerinde taraftarı var."

"Geçen sezon takım ligde ve kupada şampiyon oldu. Şampiyonluk her zaman bir iddiadır ve Beşiktaş'ın her zaman hedefi budur, aynı Almanya'da Bayern Münih için olduğu gibi."

