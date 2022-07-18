Siyah-beyazlıların Fransız beki, futbolun içindeki bazı eleştirileri acımasız buluyor.

Valentin Rosier, Sergen Yalçın ile iyi bir sezon geçirdiklerini vurgularken deneyimli teknik direktörün yaşadıklarını Cristiano Ronaldo örneğiyle anlattı.

Beşiktaş'ta olumlu bir performans sergileyen Fransız oyuncu, Valerien Ismael ile birlikte takımda yeni bir dönüşüm yaşanacağını ve 46 yaşındaki çalıştırıcının fikirlerini sahaya tam yansıtacaklarını düşünüyor.

Bu sezonun başarılı geçeceğine inanan Valentin Rosier, işler kötüye gittiğinde yapılan bazı eleştirileri acımasız buluyor.

Valentin Rosier ne söyledi?

AA'ya konuşan Valentin Rosier kolay kart görmesiyle ilgili eleştirilere şu şekilde yanıt verdi: "Kart konusunda da bazı haklı eleştiriler oldu."

"Onlara da katılıyorum. Ben de mümkün olduğunca artık daha sakin, daha dengeli kalmaya çalışıyorum. Eleştiri gelişimin bir parçası."

"İyiyken çok iyi, kötüyken çok kötü eleştiriler yapıyorlar ve onun hiçbir dengesi yok. Doğrusunu söylemek gerekirse ben onları çok dikkate almıyorum."

"Çünkü onları dikkate alırsanız o tip eleştiriler sizi depresyona sürükler. Benim dikkate aldığım eleştiriler daha dengeli olan, daha makul olan eleştiriler ve onların doğrultusunda ben de zaten kendi öz eleştirimi yapıyorum."

"Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Gördüğüm, yaşadığım bütün yerlerde bu iş üç aşağı beş yukarı böyle."

"İyiyken çok iyi, kötüyken çok kötü. Sergen hocayla çifte kupa kazandık. Sonra üçüncü kupayı da ekledik. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Geçen sezon işler yolunda gitmeyince bütün eleştiriler hemen Sergen hocaya döndü ve insanlar onu eleştirmeye başladılar. İşin teknik tarafına girmek bana düşmez ama işte Türkiye'yle ilgili anlatmaya çalıştığım durum bu."

"Teknik direktör o beklentiye biraz karşılık veremediğinde eleştiriler çok acımasız."

"İşte şimdi görüyorsunuz Cristiano Ronaldo'nun yaşadıklarını. Kariyeri tartışılmaz bir kariyer ama tartışılır hale geliyor."

"Çünkü birkaç ay iyi oynamadığında, birkaç ay o beklentiye karşılık veremediğinde insanlar hemen böyle çok acımasız bir şekilde eleştirmeye çalışıyorlar. Bu seviyedeki futbolun bir parçasıysanız bütün bunları bilerek hareket etmeniz gerekiyor."

Başka ne söyledi?

Valentin Rosier, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in fikirlerine çok güveniyor:

"Hocanın en büyük avantajı birkaç tane dili konuşuyor olması. Çok rahat bir şekilde oyuncularla iletişim kuruyor. Deneyimli oyuncularla da genç oyuncularla da çok rahat iletişim sağlıyor."

"Kendini çok basit, çok rahat ifade ediyor. Bizden ne beklediğini, bizlerden ne istediğini çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Ismael'in doğal bir karizması da var."

"Taraftarlarımız hiç endişelenmesinler, kafalarında endişeler, tereddütler bulunmasın. Çünkü hocanın anlattığı şeye, hocanın oynatmak istediği şeye ne kadar inandığını biliyoruz ve buna ikna olmuş durumdayız."

"Biz de hocaya bu anlamda inanıyoruz. Bu iletişim kurulduktan sonra zaten iş artık sahadaki uygulamaya kalıyor. Biz hocanın anlatmak istediklerini, o hocanın uygulatmak istediklerini tam anlamıyla sahaya koyacağız."

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