Virgil van Dijk’ın Hollanda Milli Takımı kariyerine devam edip etmeyeceği hiç de kesin değil. Valentijn Driessen, Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Xavi’nin ilk basın toplantısının ardından bu sonuca varıyor.

Driessen, De Telegraaf için hazırlanan bir video içeriğinde, “Xavi, çok sayıda genç oyuncuya şans vermesiyle tanınıyor” dedi. “Bunu Barcelona’da da yaptı, Katar’daki Al-Sadd’da da. Bence bazı oyuncular Hollanda Milli Takımı’ndaki rolleri konusunda gerçekten endişe duymalı.”

“Elbette Virgil van Dijk ile bir görüşme yaptığını söyledi ama onunla birkaç kez daha konuşmak istiyor. Yani Virgil van Dijk’ın Xavi döneminde milli takım kariyerine devam edeceği kesinlikle net değil” ifadelerini kullanan Driessen, bu sonucu buradan çıkarıyor.

Xavi, Zeist’teki basın buluşmasında, “Virgil ile konuştum” dedi. “Onunla iletişim halinde kalacağım. Hedefinin ne olduğunu, tutkusunu onunla daha fazla konuşmak istiyorum. Bunun nereye varacağını göreceğiz. Ama onunla yine konuşacağım.”

Driessen, “Xavi’nin oynamak istediği tarz; önde baskı, sürekli ileriye oynama... Bu, Virgil van Dijk’ın her zaman istediği şey değil” diye konuştu. “O biraz daha geride kalmayı tercih ediyor. Daha fazla güvence istiyor. O görüşmenin nereye varacağını gerçekten çok merak ediyorum.”

Van Dijk, bu yılın başlarında, EURO 2024’te kaybedilen yarı finalin ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü zaten açıklamıştı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası’nın ardından Hollanda Milli Takımı’yla devam edip etmeyeceği konusunda da henüz kesin bir yanıt verememişti.

Xavi ile yapılacak görüşmeler bu konuda belirleyici olabilir. Önümüzdeki dönemde 35 yaşındaki savunmacının yeni teknik direktörün planlarına hâlâ uyup uymadığı da netlik kazanacak.