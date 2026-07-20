Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın Kick-offpodcast’inde, Dünya Kupası’nda Arjantin milli takımının sergilediği davranışları dehşetle izlediğini belirtti. Gazetenin futbol editörü, bu davranışlar hakkında tek bir iyi söz bile söylemedi.

İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ettiği Dünya Kupası finalinin ardından olaylar tamamen kontrolden çıktı. Nahuel Molina, Rodri'ye sert bir yumruk attı; Leandro Paredes, öfke patlaması sırasında Gavi ve Eric García ile kavgaya tutuştu; ayrıca teknik ekip üyesi Roberto Ayala da Dani Olmo'ya fiziksel saldırıda bulundu.

Ancak Driessen için bu durum, Arjantin ile İngiltere arasındaki yarı final maçı göz önüne alındığında hiç de sürpriz olmadı. Arjantinliler o maçı 1-2 kazanmış olsalar da, o maçın bitiminden sonra da sahada kargaşa yaşanmıştı.

“Arjantin, yenilgiyi kabullenemeyen bir takım, ama aynı zamanda galibiyeti de iyi karşılayamayan bir takım,” diye söze başlayan Driessen, “İngiltere maçında Falkland Adaları ile ilgili pankartı gösterdiler, ama aynı zamanda elendikleri için moralleri tamamen bozuk olan İngilizleri sürekli kışkırtıp sindirmeye çalıştılar,” diye ekledi.

“Ama yine de yanlarından geçip bir şeyler bağırıyorlar. Bu da gerçekten üzücü,” diyen Driessen, esas olarak Valentín Barco’ya atıfta bulunuyor; Barco, maçtan sonra Jude Bellingham’dan ensesine aldığı bir tokatla bunun bedelini ödemek zorunda kaldı.

“Hayır, ona tokat atmamalıydı. Ona bir yumruk atmalıydı! Onu nakavt etmeliydi!”, diyor Driessen bu konuda sert bir şekilde.