Valentijn Driessen şimdiden yeterince gördü ve sadece üç maçın ardından Ajax teknik direktörü Óscar García hakkında bir sonuca varıyor

Óscar García, Ajax'ta henüz etkileyici bir performans sergileyemedi. Geçtiğimiz hafta sonu, Amsterdam ekibi onun yönetimindeki üçüncü maçta FC Twente'ye 1-2 yenildi; bu durum, Valentijn Driessen'in İspanyol teknik adam hakkında şimdiden bir sonuca varması için yeterli bir neden oldu.

De Telegraaf'ın bir video haberinde Driessen, Cumartesi günü Johan Cruijff ArenA'da oynanan maçı şöyle değerlendirdi: "Ajax'ta artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor." Amsterdam ekibinin yenilgisinin ardından yaptığı hızlı değerlendirmede, "Bu teknik direktör de işleri yoluna koyamıyor" dedi.

“Önce Heitinga tüm eleştirileri üstlendi, sonra sıra Fred Grim’e geldi… Eh, bu İspanyol bir süreliğine işleri yoluna koyacak ve sonra her şey daha iyi olacaktı. Ama üç maç oynadı ve sadece birini kazandı,” diyor Driessen hiç etkilenmemiş bir şekilde.

“Yani durum hiç de iyiye gitmiyor ve FC Twente karşısında oynanan maç da izlemeye değmezdi, ki Twente iyi organize olmuştu. Twente şimdi yeniden moral buldu, ama onlar da inişli çıkışlı bir sezon geçirdiler. Bunların hepsi de pek de etkileyici değil.”

“Tabii ki sonradan konuşmak kolay, ama geriye dönüp baktığında Ajax’taki teknik direktör değişikliğinin pek bir şey getirmediğini söyleyebilirsin. Aynı parayla Ajax, Conference League play-off’larına kalabilir, çünkü işler hiç de yolunda gitmiyor.”

“Genellikle günün modası hüküm sürer. Belki de etrafındaki tüm baskı, medyanın da baskısı dahil, böyle bir karar almanıza neden olur, ancak bu kararlar her zaman iyi sonuç vermez. Ajax şu anda iyi sonuç vermeyen kararlar alma konusunda kesinlikle lider konumdadır.”

Beş maç kala Ajax, Eredivisie'de hayal kırıklığı yaratan beşinci sırada bulunuyor. Bu, John Heitinga'nın kovulduğu Kasım ayı başındaki konumla aynı. İkinci sıradaki Feyenoord ile arasındaki altı puanlık fark artık aşılmaz görünüyor.