Valentijn Driessen, Ronald Koeman’ın yanı sıra bir oyuncuyu da Dünya Kupası’ndan elenmenin başlıca sorumlusu olarak gösteriyor

Hollanda milli takımında, teknik direktör Ronald Koeman ve kaptan Virgil van Dijk olmadan yeni bir soluk ve yeni bir başlangıç zamanı geldi. Gazeteci Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesi adına yazdığı son köşe yazısında bu sert yargıya varıyor.

Konuşulan televizyon kişiliği, Oranje’nin oyun planından utanç duyuyor. “Koeman, stratejisiyle ikinci turdaki ilk eleme maçını ve Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme şansını kaybetmekten çok daha fazlasını kaybetti.”

“Hollanda milli takımının tüm dünyaya sergilediği bu kadar defansif ve hiçbir inisiyatif almayan oyun, büyük bir utançtır. Milli futbolumuzun temsil ettiği her şeyi, Koeman ve kaptanı Van Dijk, Monterrey’de inkar ettiler,” diye devam ediyor Driessen.

Driessen, Liverpool’un savunma oyuncusunu öylesine eleştirmiyor. “Bu aşırı defansif oyun tarzı, Van Dijk’in Dünya Kupası grup aşamasında savunma konusunda işlerini düzgün yapamaması nedeniyle tercih edildi. Ancak onu ne kadar çok savunma oyuncusuyla çevreletirseniz çevreletin; Van Dijk’in zamanı doldu.”

Gazeteci, Koeman’dan da bıktığını belirtiyor ve ona göre Koeman milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmalı. “Maçın hemen ardından bu konuyu düşünmediğini söyledi, ancak pozisyonu artık sürdürülemez.”

“Şimdi bu konuyu düşünecek ve bu yüzden Monterrey’de havluyu atmak istemedi. Yine de bu iş bir an önce halledilmeli ve KNVB yönetimi tarafından kovulmak istemiyorsa, bu Salı günü sorumluluğunu üstlenmelidir.”

Driessen, acı bir sonuçla sözlerini noktalıyor. “Hollanda milli takımında yeni bir soluk ve yeni bir başlangıç zamanı geldi. Koeman ve Van Dijk olmadan.”