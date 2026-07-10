Arne Slot, Erik ten Hag, Peter Bosz, Sarina Wiegman ve Pep Guardiola’nın isimleri Ronald Koeman’ın olası halefleri olarak gündemdeyken, Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın “Kick-off” adlı podcast’inde yeni bir adayı öne sürüyor.

Sky Sports’tan genellikle güvenilir kaynak olarak bilinen Florian Plettenberg, bu hafta başında KNVB’nin Koeman’ın Hollanda Milli Takımı’ndaki halefi konusunda Slot ile görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti. “Slot’un bu görevi istemediğine dair söylentiler de var,” diyen Mike Verweij, Ten Hag ve Bosz’un şu anda milli takım teknik direktörlüğüyle ilgilenmemesini ilginç bulduğunu belirtiyor.

Ajax gözlemcisi, Bosz’un boş pozisyon için kapıyı birdenbire kilitliyor gibi görünmesini dikkat çekici buluyor. Valentijn Driessen ise bu görüşe katılmıyor. “O sadece ‘İki yıl sonra müsait olacağım’ dedi. Ancak o sırada şu anda ne yapacağı sorulmadı.” Verweij’e göre, Guardiola’nın KNVB’nin en güçlü adayı olduğu varsayılabilir.

Verweij daha sonra Michael Reiziger’in halef listesinde nerede yer aldığını merak ediyor. “Guardiola ve Slot olmazsa sıradaki aday o mu, yoksa listede hâlâ birkaç yabancı aday var mı?” Ardından Driessen’in gözünde bir seçenek olduğunu belirtiyor.

“Hırvatistan milli takım teknik direktörü Zlatko Dalic, harika bir iş çıkardı,” diye yanıtlıyor Westlander. “Dokuz yıl görevde kaldı ve Dünya Kupası finaline (2018, ed.) ulaştı. Sakin bir adam, bu yüzden onun bir aday olabileceğini düşünebilirim.”

“Ancak dokuz yıl boyunca bu kadar başarılı olduğu için belki de kulüplerden iyi bir teklif alabilir,” diye devam eden Driessen, en güçlü adaylar ile Reiziger arasında kimlerin yer aldığını da merak ediyor. “Belki Ron Jans olabilir, ama bu yeterli mi? Onun iyi bir insan ilişkileri uzmanı olduğu söyleniyor.”

Eleştirmen, Fred Rutten’in adını da anıyor, olası medya görünümleri konusunda bir sorun çıkabileceğini öngörüyor ve adaylar arasında pek bir fark olmadığı sonucuna varıyor. Verweij daha sonra Reiziger ile bir “anlaşma” yapıldığını anlatıyor. “Jong Oranje aracılığıyla bir sonraki milli takım teknik direktörü olacaktı. Artık durumun öyle olmadığını anladım, ama o bu görevi çok istiyor. Belki de o olur, ama o zaman kamuoyuna karşı mücadele etmek zorunda kalır, çünkü kamuoyundaki imajı pek iyi değil.”