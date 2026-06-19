Valentijn Driessen: "Ronald Koeman Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılırsa, bu dört isimden biri yeni milli takım teknik direktörü olacak"

Ronald Koeman, Dünya Kupası’nın ardından Hollanda milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılırsa, onun yerine Erik ten Hag, Peter Bosz, Arne Slot veya Michael Reiziger geçecek. Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın “Kick-off” adlı podcast’inde bu görüşünü dile getirdi.

Koeman’ın sözleşmesi Dünya Kupası’nın ardından sona eriyor ve sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı henüz belli değil. Bu durum da dahil olmak üzere, olası bir halef hakkında pek çok spekülasyon yapılıyor.

Perşembe günü de FC Twente'nin teknik direktörü Ten Hag, NOS'a konuk oldu. Milli takım teknik direktörü olmak isteyip istemediği sorusuna ilk başta şöyle yanıt verdi: “Önümüzdeki iki yıl boyunca her halükarda FC Twente'de teknik direktör olarak görev yapacağım.”

Ancak hemen ardından kapıyı yine de aralık bıraktı. “Böyle bir anda dikkate almanız gereken birçok faktör vardır: elinizdeki oyuncu kadrosu, ne kazanabileceğiniz ve koşulların ne olduğu gibi. Bunları değerlendirirsiniz. Elbette bu oldukça cazip olabilir ve ben de bunu hedeflerim,” dedi Ten Hag.

Bu açıklamalar kısa bir süre sonra Kick-off dergisinde alıntılanmıştır. Driessen: “Muhtemelen herkes, yine de müsait olduğunu göstermek istiyor. Bence Peter Bosz da aniden Hollanda milli takımı için ufak bir kapı araladı. Arne Slot müsait ve Michael Reiziger şimdiden KNVB’de çalışıyor. Koeman bu turnuvadan sonra ayrılırsa – ki öyle olacağını varsayıyorum – bu dördünden biri Hollanda milli takımının teknik direktörü olacak.”

Verweij şöyle yanıt verdi: “Bence asıl doğru olan ne biliyor musun? Bu isimlerin kendilerinin, her ne kadar çok üstü kapalı da olsa, belki de müsait olduklarını ima etmeleri. Bence bu, antrenörler camiasında Ronald Koeman’ın gerçekten de ayrılacağı yönünde söylentiler dolaştığı anlamına geliyor.”

“Ten Hag’ın bunu şimdi söylemesi, Bosz’un kapıyı açık bırakması, Slot’un müsait olması, Reiziger… Şu anda isimlerin dolaşmaya başlaması, bence herkesin artık Koeman’ın son görevini yerine getirdiğine ikna olduğu anlamına geliyor,” diye sözlerini tamamlıyor Verweij.