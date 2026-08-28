Valentijn Driessen, Jordi Cruijff’u sert sözlerle eleştirdi: ‘Ajax’ın onu getirmesi bir hataydı’

Valentijn Driessen, Marcos Leonardo’dan memnun değil. Brezilyalı oyuncu transfer döneminin başlarında 20 milyon euro karşılığında Ajax’a getirildi, ancak henüz ikna edebilmiş değil.

Perşembe akşamı teknik direktör Míchel Sánchez, forvette maça Tolu Arokodare ile başlamayı tercih etti. Bu tercih iyi sonuç verdi. Nijeryalı oyuncu FC Sion karşılaşmasında iki gol attı (5-3).

Marcos Leonardo, bir saatlik oyunun ardından Tolu’nun yerine oyuna girdi. Forvet, iki dev fırsatı kaçırdıktan sonra Driessen, Kick-off’ta artık yeterince şey gördüğünü söylüyor.

“Míchel, Tolu’ya ilk 11’de oynama şansı veriyor ve o da hemen iki tane atıyor. Bir forvetten görmek istediğiniz şey de tam olarak bu” diyerek sözlerine başladı Driessen.

“Arkadaşımız Marcos Leonardo’yu gördük. Bu acınacak bir durum değil. Deli gibi para kazanıyor. Onu o paraya almaları (20 milyon euro, ed.) ve bu kadar maaş ödemeleri bir hata” diye devam etti futbol şefi.

“Kendine güvenmeden dolaştığını elbette anlıyorum. Míchel ise olumlu konuşup iyi savunma yaptığını ve iyi koşular attığını söylüyor. Ama oyuna katılamıyor” diyerek sert konuştu Driessen.