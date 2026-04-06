Valentijn Driessen, yaklaşan Dünya Kupası'nda Hollanda milli takımının durumunu karamsar bir şekilde değerlendiriyor. De Telegraaf gazetesi'nin Oranje gözlemcisi, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosundaki yıldız oyuncuların çoğunlukla yedek kulübesinde oturuyor olmasından özellikle endişe duyuyor.

Driessen, Pazartesi günü Vandaag Inside programında "Hollanda milli takımı için işler hiç de iyi gitmeyecek" diyerek endişelerini dile getirdi. Oranje gözlemcisi, neden bu kadar şüpheci olduğunu şöyle açıkladı: "Koeman'a göre Gakpo en iyi forvetimiz, ancak Liverpool'da yedek kulübesinde oturuyor. Reijnders en iyi orta saha oyuncularından biri, ancak Manchester City'de yedek kulübesinde oturuyor. Frimpong ve Aké de yedek kulübesinde oturuyor."'

"Van Dijk oynuyor, ama Manchester City karşısında üç kez hata yapıyor. Gravenberch kadroda, ama hepsi bu kadar. Ve tüm kadroyu tek tek incelediğinizde, korkudan ödünüz patlıyor," diyor endişeli Driessen. "Ve Frenkie de Jong FC Barcelona'da oynamıyor, ama Barcelona her şeyi kazanıyor."

Johan Derksen, masadaki arkadaşına tamamen katılıyor. ''Kura çekimini gördüm ve şöyle düşündüm: önce grup aşamasını geçmeleri gerekiyor'' diyerek Japonya, İsveç ve Tunus'a karşı zorlu maçlar olacağını öngörüyor.

Driessen daha sonra Oranje'nin kaptanı Van Dijk'ın rolüne odaklanıyor. "O bir kişilik, ama bunu sahada da biraz oynuyor. Bunu Manchester City maçında da gördünüz."

Sunucu Wilfred Genee ise sonunda acı bir sonuca varıyor. "Durum pek parlak değil. Hollanda milli takımına güvenemeyiz. Hala vazgeçebilir miyiz, yoksa bu mümkün değil mi?"

"Bence bu mümkün değil. Çünkü o zaman bizim yerimize kim geçecek?" diye soruyor Van der Gijp yüksek sesle. Bir espri eklemek için: "O zaman Aruba falan olur, ya da Bonaire. Ya da Surinam gider."