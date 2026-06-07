Valentijn Driessen, Hollanda milli takımındaki bir oyuncuyu son derece tahmin edilebilir buluyor

Valentijn Driessen, Ronald Koeman ile aynı fikirde değil. Hollanda milli takımının teknik direktörü, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselen kadrodan çok, bu Dünya Kupası kadrosuna daha fazla güveniyor. De Telegraaf’ın Kick-Off köşesinde yer alan habere göre, Driessen bu konuda bazı şüpheleri var.

"Bu grupta eksik olan şey, bir Hadj Moussa," diyor Driessen, Oranje'nin mevcut kadrosundaki bir eksikliği işaret ediyor. "Hiç yoktan çok şaşırtıcı şeyler yapabilen bir oyuncu. En üst düzeyde maçları kazanabileceğin bir oyuncu."

Meslektaşı Mike Verweij, Cody Gakpo'nun önceki turnuvalarda böyle bir rol üstlendiğini söyleyerek bu görüşe katılıyor. Ancak Driessen, Hollanda milli takımının sol kanat oyuncusunun niteliklerinden pek de ikna olmuş değil.

"Ama onda yaratıcılık yok, değil mi? Çünkü Gakpo'nun ne yapacağını kolayca tahmin edebilirsin. Onda Robben'in nitelikleri yok. Robben on kez bir şey yapabilirdi ve on kez de başarılı olurdu. Sağdan içeriye girip sol ayağıyla vuruş yapardı, tıpkı Moussa'nın şu anda Oranje'ye karşı yaptığı gibi. Gakpo'da bu yok," diyen Driessen, Liverpool'un forvetini Hollanda için fark yaratacak bir oyuncu olarak görmüyor.

"Gakpo çok daha tahmin edilebilir," diye devam ediyor eleştirel Oranje takipçisi. "Ve elbette Arjen Robben'in niteliklerine sahip değil. O, dünyanın en iyileri arasındaydı. 2014 Dünya Kupası'nda, Hollanda maalesef yarı finalde Arjantin'e elendiğinde, o aslında dünyanın en iyi oyuncusuydu. Oradan Altın Top çıkmadı. Ama o kadar iyiydi ki, Gakpo asla o kadar iyi olamayacak."

Tottenham Hotspur ile adı anılan Gakpo, Çarşamba günü Cezayir karşısında ilk 11'de yer aldı. Koeman, 80. dakikada onu kenara aldı ve yerine Wout Weghorst'u oyuna soktu. Birkaç dakika sonra Hadj Moussa, De Kuip'te galibiyet golünü attı.

Donyell Malen ve Crysencio Summerville, Oranje'nin forvet hattını tamamladı. Memphis Depay, ikinci yarıda Koeman tarafından oyuna alındı, ancak deneyimli forvetin Rotterdam'daki performansı pek ikna edici değildi.