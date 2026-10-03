Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde yaptığı açıklamada Hollanda Milli Takımı'nın Yunanistan karşısındaki ilk yarısından büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. Futbol şefine göre bunun başlıca nedeni, Xavi'nin Quinten Timber ve Guus Til'e ilk 11'de şans vererek yaptığı yanlış tercihti.

İkili de Yunanistan'da son derece talihsiz bir ilk yarı oynadı. Bunun da etkisiyle Hollanda, devre arasına 2-0 geride girdi. Xavi ise hemen sert bir müdahalede bulunarak devre arasında iki oyuncuyu da kenara aldı.

Driessen'in Timber ve Til için sert yorumu, “Evet, iyi yedek oyuncular. Ama ilk 11 için değil, Yunanistan'a karşı bile değil” şeklinde oldu. Ona göre ikili, Joey Veerman'ı da aşağı çekti. “Veerman da bunun altında ezildi, çünkü orta sahada neredeyse tek başına kaldı.”

“Xavi diyor ki: ‘Boşluklara saldırın.’ Yani nerede alan varsa Til oraya gidiyor. Dolayısıyla o gidiyor. Timber ise orta sahada biraz başı kesik tavuk gibi dolaşıyor. Evet, her yere gidip geliyor. Doğru mu, yanlış mı fark etmiyor. Böyle olunca orta sahanın geri kalanını yüzüstü bırakıyorsun.”

“Orta sahadaki o üçlü gerçekten hiç ama hiç işlemiyor. Sonunda yine korunuyorlar, çünkü bütün takım suçluydu. Bunu anlıyorum ama mesele tamamen kalite.”

Driessen daha sonra ikinci yarıdaki belirgin yükselişe dikkat çekti; Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders oyuna girdikten sonra tablo değişti. “Gravenberch zaten elimizdeki en iyi orta sahalardan biri ve Reijnders de aslında her zaman iyi iş çıkardı. Onları bir ya da iki kötü maç yüzünden kesersen, sonuçlarını da görürsün.”

Mike Verweij ise şu ifadelerle ekleme yaptı: “İlk yarıda oynayanlarla kıyasladığında, Gravenberch ile Reijnders'in ne kadar iyi olduğunu şimdi görüyorsun. Gerçekten çok iyi girdiler. Bu arada Noa Lang da öyle.”