Valentijn Driessen, Xavi Hernández’in Hollanda Milli Takımı’nın başındaki ilk maçlarının ardından henüz heyecanlanmadı. Bunu Vandaag Inside programında dile getirdi.

Driessen, “Xavi’nin elinden çıkan çok az şey gördüm. Ne istediği artık her neyse, ama bunu sahaya yansımış şekilde görmüyorsun. Evet, Koeman dönemindeki kadar kırılgan. O savunma artık gerçekten olmuyor” diye başladı.

De Telegraaf futbol şefi, Teun Koopmeiners’ın savunmanın gerisinde denenmesinin de başarı olarak nitelendirilemeyeceğini düşünüyor. “Hiç işlemedi. Orta sahaya geçtiğinde ise fena oynamadı.”

Driessen sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Dijk 100. milli maçına çıktı, sağ tarafta oynamak istemiyor. Ama şimdi sağ tarafta oynamak zorunda kaldı, bu da bir şey söylüyor. Bu tabii ki sonun başlangıcı.”

“Van Dijk ve belki Dumfries de yerlerini fazlasıyla garanti görüyorlar. Çünkü çok fazla pozisyon veriyorlar. Van Dijk’la da aram yok, geçen haftadan sonra artık hiç yok” diyen Driessen, son olarak Hollanda kaptanıyla bir basın toplantısında yaşadığı tartışmaya gönderme yaptı.

René van der Gijp ise son maçları izledikten sonra beklentilerin basitçe aşağı çekilmesi gerektiğini düşünüyor. “Biz sonunda Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale kalırsak, bu müthiş olur” dedi.

Derksen ise son olarak, “Ama Hollanda böyle bir ülke değil, biz her zaman şampiyonluk için yarıştığımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.