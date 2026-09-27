Dusan Tadic yeniden Sırbistan Milli Takımı’na döndü, ancak Valentijn Driessen buna olumlu bakmıyor. De Telegraafiçin hazırlanan bir video değerlendirmesinde, NEC’li oyuncunun Sırplardaki rolünü yorumladı.

Driessen, Eredivisie’ye dönüşünü değerlendirdi. “Tam anlamıyla olumlu değil. Dick Schreuder’in oynamak istediği oyuna, bu kadar yüksek tempoya ve önde baskıya uygun olduğunu düşünmüyorum. Top ayağındayken müthiş bir oyuncu, ama ondan çok daha fazlası isteniyor.”

63 yaşındaki Westlander’e göre Tadic’in dönüşü, Sırbistan adına pek de hayra alamet değil. “Sırbistan olarak onu geri çağırıyorsan... Zaten bir önceki milli takım teknik direktörüyle sorun yaşamıştı. 37 yaşında ve 38 olacak, bu da sana Sırbistan Milli Takımı’nın durumu hakkında her şeyi anlatır.”

Driessen, “Tadic’in son birkaç aydır ortaya koydukları beni hiç tatmin etmiyor” değerlendirmesinde bulundu. “Sırbistan’ın lideri olabilir, ama sahada lider olmanız ve bir takımı peşinizden sürüklemeniz gerekir. Bunu NEC’te açıkça başaramıyor.”

“Bence bunu Sırbistan’da da neredeyse başaramaz. Bir taksi şoförüyle konuştum, o da takımın gençleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Ama o zaman Tadic’i 37 yaşında geri çağırıp doğrudan kaptan yapmamalısın. O zaman eski kalıba geri dönersin ve bu da Sırbistan’da hiçbir zaman başarılı olmadı” dedi gazeteci.

Driessen, Tadic’ten fazla bir şey beklemiyor. “Bu aynı zamanda Virgil van Dijk için hâlâ gelecek olduğu anlamına da gelir, çünkü o Tadic’ten epey daha genç ve iki yıl daha devam edebilir. Ama Tadic’in Avrupa Şampiyonası’na kadar iki yıl daha devam edebileceğini düşünmüyorum.”

Köşe yazarı, Sırp hücum oyuncusunun 2022’de Ajax’ta Alfred Schreuder döneminde de düşüşe geçtiğini gördüğünü söyledi. “O zaman da ‘Daha ne kadar ilk 11’de kalmalı?’ deniyordu. Şimdi aradan birkaç yıl geçti ve Tadic daha iyiye gitmiyor, çünkü yaşlanıyor da. Genelde bu eksiklerle birlikte gelir ve onda da durum böyle. Bence artık yolun sonu.”