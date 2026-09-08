Valentijn Driessen, Feyenoord Direktörü Rigaux’nun yakınmalarını yerden yere vurdu: “O zaman da inandırıcı gelmemişti”

Eski Feyenoord yöneticisi Dennis te Kloese, yeni kulüp yönetimi tarafından “yere düşene bir tekme daha”yı hak etmiyor. Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesindeki analizinde bunu savundu. Mevcut sportif direktör Dévy Rigaux kısa süre önce Te Kloese’den kalan sancılı mirası anlattı, ancak Driessen bu açıklamayı “inandırıcı olmayan bir yakınma” olarak nitelendirdi.

Rigaux, geçen perşembe Feyenoord’un sportif direktörü olarak ilk transfer dönemine dönüp baktı. Belçikalı isim, kadroda ve maliyetlerde ciddi kesintiye gidilmesi gerektiği için takviyeler yapmak adına çok az hareket alanı bulunduğunu söyledi.

Selefi Dennis te Kloese döneminde sözleşmeli oyuncu sayısı 43’e çıkmıştı ve bu nedenle Rigaux’nun transfer piyasasında neredeyse hiç hareket alanı kalmamıştı. Rigaux, NOS’a yaptığı açıklamada, “Maaş yükü düşmeliydi, amortismanlar düşmeliydi ve aynı zamanda tüm kilit oyuncuları da kaybetmek istemiyorduk. Bunun için mücadele ettik” dedi.

Ancak Driessen, Rigaux’nun açıklamasını, Belçikalı yöneticinin mali kısıtlamaları rakamlarla desteklemek istememesi nedeniyle de, “inandırıcı olmayan bir yakınma” diye kenara itti. De Telegraaf futbol şefi, “Pazar günü Feyenoord’un Suudi Arabistan’dan Al-Ittihad’ın Anis Hadj Moussa için yaptığı 40 milyon euronun üzerindeki teklifi geri çevirdiği düşünülünce bu tamamen inandırıcılıktan uzaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Driessen, Rigaux’nun göreve geldikten sonra takviyelere 20 milyon euro yatırım yaptığını ve ardından fazlalık durumundaki oyuncu grubunu yaklaşık 50 milyon euroya sattığını belirtiyor. Ayrıca Feyenoord’u, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılım nedeniyle bekleyen 35 milyon euro daha bulunuyor.

“Bu süreçte Rigaux, 30 milyon euroluk (Givairo Read), neredeyse 20 milyon euroluk (Targhalline) tekliflere ‘hayır’ diyebildi ve Anis Hadj Moussa’yı 30 milyon euroluk teklifle, Ayase Ueda’yı ise 25 milyon euroluk teklifle Suudi Arabistan ve Türkiye’ye gitmeye ikna etmeyi başaramadı.”

Driessen, yetersiz mali imkanlar üzerine yapılan yakınmaların, Feyenoord’un Ajax ve PSV gibi kulüplerle rekabet edememesine yol açan son transfer dönemindeki sportif politikayla bağdaşmadığını savunuyor.

Ancak Rigaux, Ueda’nın Fenerbahçe’ye ve Gjivai Zechiël’in Lille OSC’ye transferlerinin gerçekleşmemesi hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. “Fenerbahçe’ye transfer için yardımcı olmak istiyorduk ama Ueda daha çok Premier League’i tercih etti. Oradan somut bir ilgi gelmedi. Sonunda Lille geldi ve biz onu satmak zorunda kaldık. O durumda, döngüsünün sonuna gelmiş bir kilit oyuncuyu genç bir isme tercih ederim.”

Gjivai Zechiël de Lille’den somut ilgi gördü. Rigaux, “Robert, Gio ve ben görüştük ve Gjivai’yi gelecekte üzerine inşa edebileceğimiz bir oyuncu olarak görüyoruz. Onu takımda tutmanın daha güçlü bir karar olacağını düşündük” dedi. Ayrıca Zechiël’i yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme bekliyor.

‘Te Kloese yere düşene bir tekmeyi hak etmiyor’

Driessen, yıllık mali tabloların, Rigaux’nun selefi Te Kloese’nin parayı düşüncesizce harcayıp harcamadığı ve Rigaux’nun yönetici meslektaşı, mali işlerden sorumlu direktör Pieter Smorenburg’un sorumsuz bir mali politika yürütüp yürütmediği ve buna izin verip vermediği konusunda daha fazla netlik sağlayacağını düşünüyor.

Gazeteci, Feyenoord yönetiminin iyi bir sınav vermediği görüşünde. “Düzgün bir kulüp ve düzgün yöneticiler olarak böyle birine yere düşene bir tekme daha atmazsınız, ama geçen hafta De Kuip’te olan buydu. Belli ki yönetim kurulu üyeleri Rigaux ve Eenhoorn bu konuda farklı düşünüyor; bu sırada mevcut meslektaşları, mali direktör Smorenburg da dolaylı olarak hedef alındı.”