Valentijn Driessen, Feyenoord’daki teknik direktörlük görevine ilişkin gelişmeler karşısında şaşkınlığını dile getiriyor. Gazeteci, Rotterdam ekibinin önce yardımcı antrenör Sipke Hulshoff’u kadroya katıp, ancak daha sonra baş antrenör Giovanni van Bronckhorst’u atamasını “oldukça tuhaf bir sıra” olarak değerlendiriyor.

De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde Van Bronckhorst’un Feyenoord’a atanması ele alınıyor. 2015 ile 2019 yılları arasında De Kuip’te takımın başında da bulunmuş olan baş antrenör, görevden alınan Robin van Persie’nin yerini alacak. Hulshoff ise yardımcı antrenörlerinden biri olacak.

“Giovanni van Bronckhorst ile ilk konuşan o değildi,” diyen Driessen, teknik direktör Dévy Rigaux’ya eleştirel yaklaşıyor. “Önce Sipke Hulshoff ile konuştu. Bana bu durum oldukça tuhaf geldi.”

“Önce yardımcı antrenörle konuşup onunla anlaşma yapıyorsun, sonra da baş antrenör aramaya mı başlıyorsun? Çok tuhaf bir sıra… Yeni yönetim olarak böyle bir kadroyla ortaya çıkmanı anlamıyorum. Bu durumda tamamen hazırlıksızsınız demektir.”

“Feyenoord DNA’sının olması elbette iyi bir şey, ama Van Bronckhorst’un De Kuip’ten alay edilerek kovulduğunu unutmayalım. Çünkü Feyenoord’un sahada sergilediği performans izlenmeye değmezdi. En çok kupa kazanan teknik direktördü, ama zar zor ön kapıdan çıkabildi. Aslında arka kapıdan çıkması daha iyi olurdu.”

“Ve şimdi o geri getiriliyor, herkesin tavrının değiştiğini görüyorsunuz. Bu, Van Persie’nin ne kadar sevilmediğini de gösteriyor. Sonra da Sipke Hulshoff gibi bir yardımcı antrenörle Slot futbolunu geri getirebileceğinizi düşünüyorsunuz. Artık bu konudan biraz kurtulmuş değil miyiz? Slot ile çalışmış olan herkesin Slot futbolunu uygulayamayacağı gerçeğini.”

Mike Verweij bu son ifadeye karşı çıkıyor. “Rigaux da bunu söylemişti, Hulshoff’un Slot futbolu oynamak için getirilmediğini. Ama Hulshoff’u baş antrenör olarak gördüğünüz ve Van Bronckhorst’un bir nevi paravan olduğu izlenimini uyandırıyorsunuz.”

Driessen şöyle sonlandırıyor: “Olabilecek şey şudur: ‘Artık elimizde iki kişi var, en azından bir yıl daha idare edebiliriz’ diye düşünebilirler. Ve daha iyi bir alternatif çıkarsa, belki onu gelecek yıl için kadroya katabiliriz.”