Valentijn Driessen, Feyenoord'a şu tavsiyede bulunuyor: "Eğer piyasada böyle bir oyuncu varsa ve onu transfer etmezseniz, ciddiye alınmazsınız."

Valentijn Driessen, Robert Eenhoorn'un Feyenoord'un yeni genel müdürü olmak için ideal aday olduğunu düşünüyor. De Telegraaf gazetesi muhabirinin Kick-off podcast'inde açıkladığına göre, Eenhoorn ve Feyenoord yetkilileri halihazırda bir görüşme gerçekleştirmiş.

Dennis te Kloese, önümüzdeki sezon Feyenoord'un genel ve teknik direktörlüğünden ayrılacak ve bu nedenle kulüp bir halef aramak zorunda kalacak. Sıkça adı geçen adaylardan biri de Eenhoorn.

“Bana göre bir kez bir araya geldiler,” diyor Driessen. “Bu kamuoyuna duyurulmuş olabilir de olmayabilir de. Tabii ki onu görüşmeye davet etmemek çok garip olurdu. O ideal aday. Eğer piyasada ise, o zaman bu fırsatı değerlendirmelisin.”

“Elbette orada çok fazla zorluk var. Bu onun kulübü, bu yüzden bu görevi üstlenmek isteyeceğini çok iyi anlayabiliyorum.”

Driessen, Eenhoorn'a alternatif bir isim görmüyor. “Doğrudan değil. O zaman diğer kulüplere bakıp, uluslararası futbol ve büyük organizasyonlarda deneyimi olan iyi bir genel müdür var mı diye bakmak gerekir. Ama bunlar öyle kolayca bulunacak şeyler değil.”

“Eenhoorn her yerde yönetim kurulu üyeliği yapmış ve çok iyi bir sicile sahip… Eğer piyasada böyle birisi varsa ve onu alamazsanız, kulüp olarak artık ciddiye alınmazsınız.”

Algemeen Dagblad’a göre Eenhoorn, Feyenoord’da genel müdürlük görevini üstlenmeye sıcak bakıyor. Ancak kulübün Denetim Kurulu içinde görüşler bölünmüş durumda.