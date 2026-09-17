Valentijn Driessen: "Eğer formdaysa, belki de Hollanda Milli Takımı için yeniden işe yarayabilir"

Teknik direktör Xavi, cuma günü yaklaşan milli maç dönemi için Hollanda Milli Takımı aday kadrosunu açıklayacak. Valentijn Driessen, Virgil van Dijk’ın ‘normal şekilde’ kadroda yer almasını bekliyor. Gazeteci, Memphis Depay için de bir rol söz konusu olabileceğini düşünüyor. Bunu De Telegraaf için hazırlanan bir video içeriğinde anlatıyor.

“Büyük soru Virgil van Dijk” diye söze başlıyor Driessen. Liverpool savunmacısı artık 35 yaşında, bu nedenle milli takımı bırakması ihtimal dışı değil.

“Kendisi bu konuda hiçbir şey söylemek istemiyor ve KNVB cephesinden de ses yok. Xavi’nin görüştüğü Liverpool teknik ekibi de bir şey söylemek istemiyor. Geçenlerde kendisine bu sorulduğunda hafifçe güldü ve bunu yakında öğreneceğimizi söyledi.”

“Ama bırakıyorsan bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Bu yüzden benim düşüncem bırakmayacağı yönünde. Bence milli takım kariyerine devam edecek. Dünya Kupası’ndakinden daha iyi bir form ortaya koyarsa bu da akıllıca olur” değerlendirmesinde bulundu Driessen.

Xavi’nin onu hâlâ seçip seçmeyeceği merak edilen bir diğer isim ise Memphis. “Bu da bir soru işareti. Yeniden oynuyor, yani fiilen hazır” dedi Driessen.

“Bir de elimizdeki santrforlara bakınca... Weghorst, ihtiyaç duyduğunda kullandığın bir joker ama sürekli ilk 11’de oynatılacak biri değil. Brobbey, AZ karşısında bekleneni veremedi.”

“Meerdink de AZ’de çok etkileyici görünmüyor. Dolayısıyla Depay hazırsa, belki Hollanda Milli Takımı için yeniden kullanılabilir olabilir” diyerek sözlerini tamamladı Driessen.