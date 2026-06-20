Valentijn Driessen, Dünya Kupası’ndaki bir ülkeden tiksiniyor: “İşte bundan nefret ediyorum!”

Valentijn Driessen, ABD milli takımı etrafındaki tüm bu coşkuyu hiç anlamıyor. Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD, grup aşamasındaki ilk iki maçını kazandı, ancak Driessen hâlâ etkilenmiş değil.

De Telegraaf’ın Kick-off podcast’inde bunu dile getiriyor. “Bunlar tabii ki çocuk oyuncağı rakipler,” diyen Driessen, ABD’nin sırasıyla 4-1 ve 2-0 mağlup ettiği Paraguay ve Avustralya’ya atıfta bulunuyor.

“Orada Malen bile üç gol atardı ve Frenkie de Jong da çok daha ileriye çıkıp, keskin paslarla Gakpo’yu birkaç kez kaleciyle karşı karşıya bırakırdı. Hayır dostum, bu hiç de önemli değil.”

Driessen, Amerikan takımının abartılmasından tiksiniyor. “İşte bundan çok nefret ediyorum, Amerikalıların içinden fışkıran o milliyetçilik ve fırsatçılık. Bu arada aynı şey Hollanda için de geçerli, çünkü yakında İsveç ve Tunus’u yenersek herkes yine polonez dansı yapmaya başlar.”

“Gazeteler de bu yüzden telaşlanıyor, insanlar uçakla getirilmeli, taraftarlarla ilgili haberler çıkmalı… Evet, ben bu tür şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Şu ‘USA, USA’ diye bağırmalar… Normalde futbola hiç ilgi göstermezler, kahramanlarını alkışlamaları için teşvik edilmeleri gerekir, ama şimdi de bu. Midem bulanıyor.”

Mike Verweij ise çok daha olumlu. “Turnuvada kaldığın sürece, kazanma şansın da var. Daha önce de söylemiştim: ABD, turnuvanın sürprizi olacak. Gerçekten çok ileri gidebilirler.”

“Gerçi Avustralya karşısında hiç de iyi oynamadıklarını düşündüm. Avustralya’nın açık ara daha iyi olduğu bir dönem de vardı. O milliyetçilik onları çok uzağa götürebilir,” diye ekliyor Verweij.