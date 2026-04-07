Jerdy Schouten'in diz sakatlığı nedeniyle Marten de Roon'un önümüzdeki yaz Dünya Kupası kadrosuna girme şansı arttı. Ancak Valentijn Driessen, Vandaag Inside programında yaptığı açıklamada bu durumdan pek hoşnut olmadığını belirtti.

Schouten, Cumartesi günü PSV ile FC Utrecht arasında oynanan maçta (4-3) ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kalacak.

Böylece De Roon'un Hollanda kadrosuna girme şansı artmış görünüyor. Schouten ile aynı pozisyonda oynayan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, en son Mart 2024'te Oranje kadrosunda yer almıştı.

Ancak Driessen'e göre, çok daha yaşlı oyuncuları ABD'nin sıcağına götürmek akıllıca değil. “Zaten 30'lu yaşların sonlarında beş oyuncumuz var. Bir de bu eklenecek,” diyerek De Roon'a atıfta bulunuyor.

“Orası çok sıcak. Koeman 1994’te orada oynamıştı. O da solunum cihazına bağlı kalmıştı. Orada hava kırk dereceydi. Rijkaard da oradaydı, Wouters da… Hiçbiri ayak uyduramadı, çünkü hava çok sıcaktı.”

“Ve şimdi hepimiz otuzlu yaşlarda oraya gidiyoruz. O zaman Joey Veerman’ı da götürün gitsin. O, Marten de Roon’dan çok daha iyi futbol oynayamaz mı?” diye soruyor Driessen.

Johan Derksen gazeteciye katılmıyor. “Sen gerçekten bir Veerman hayranısın, değil mi? Onunla savaşı kazanamazsın ki? Çünkü o savunmaya katılmıyor. Top sende değilse, hemen geçip giderler,” diyor Derksen. Driessen cevap veriyor: “O kadar da değil, Johan. Bir kez iyice bakmalısın. Neredeyse hiç Hollanda futbolu izlemiyorsun.”