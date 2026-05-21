Valentijn Driessen, Dünya Kupası için kesin bir tahminde bulundu: "Üç mağlubiyetin ardından eve dönecekler"

Valentijn Driessen, Dünya Kupası'nda Curaçao'nun durumunu karamsar görüyor. Gazeteci, Vandaag Inside'ın çevrimiçi köşesi "In de Wandelgangen"da böyle diyor.

Driessen, bu hafta başında, gündemdeki televizyon programının günlük yayınlarına katılmak üzere Curaçao'ya geldi.

Çarşamba günü Driessen ilk kez programa konuk oldu, ancak bundan önce sunucu Wilfred Genee ile The Blue Wave hakkında konuşmuştu.

Driessen, milli takım teknik direktörü Dick Advocaat'ın görüşlerini açıklamak için bir basın toplantısı düzenlemesini akıllıca bulmuyor. “Böylece ateşe körükle gidiyor. Bu şekilde tartışma bitmez.”

“Bunun Curaçao için iyi olduğunu da sanmıyorum. Herkes bu konuyu unutmalı. Johan’ın (Derksen, ed.) bu konuya ne kadar fanatik yaklaştığına bir bakın. Onlar bunu sadece unutmalı,” diyor Driessen.

Eleştirel gazetecinin bunun için net bir argümanı var. “Tabii ki bu takım Dick sayesinde daha iyi performans gösterecek değil, çünkü üç mağlubiyetten sonra eve dönecekler. Kimse bu kadroyla puan alamaz. Kesinlikle alamaz.”

Curaçao, 2026 Dünya Kupası'na şimdiye kadarki en küçük ülke olarak katılıyor. E Grubu'ndaki rakipleri Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili.