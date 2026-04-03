Valentijn Driessen bundan emin: Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki ilk onbiri bu olacak

Ronald Koeman, Dünya Kupası kadrosunun büyük bir kısmını şimdiden belirlemiş durumda. Valentijn Driessen, De Telegraaf gazetesi adına yazdığı son köşe yazısında bunu belirtiyor. Ünlü gazeteci ayrıca Hollanda milli takımının ilk on birini tahmin ediyor.

Driessen, Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçlarının Koeman'ın kafasındaki tabloyu pek değiştirmeyeceğini düşünüyor.

"Formda olmaları halinde, bu hafta kadroda yer almayan Memphis Depay, Frenkie de Jong ve Jurriën Timber, Dünya Kupası'nda yine ilk 11'de yer alacaklar," diye yazıyor.

Driessen, Oranje'nin "yedek" oyuncularından hiç etkilenmemiş. "İkinci tercih edilen oyuncuların hiçbiri, Hollanda milli takımının ilk on birinde yer alan oyuncuların yerini almaya aday değildi."

Gazeteci, hatta iki uyumsuzluğu özellikle vurguluyor. “Stefan de Vrij ve Nathan Aké, kötü bir performans sergiledi. On bir karşı on birde, Internazionale ve Manchester City’de yedek kulübesinde oturan bu ikili, savunma açısından oldukça zayıf görünüyordu.”

“Koeman dürüst ve önyargısız bir seçim yapsaydı, De Vrij (34) ve Aké (31)’yi artık kadroya almamalıydı,” diye bitiriyor Driessen.

Son olarak Driessen kadroyu tahmin ediyor. Bu konuda Jan Paul van Hecke ve Teun Koopmeiners’in ilk on birin yakınına yerleştirdiğini belirtiyor.

Valentijn Driessen’in tahmin ettiği ilk on bir: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch; Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.