Valentijn Driessen, Ajax'ın Yves Bissouma'yı Amsterdam'a getirme kararına hiçbir anlam veremiyor. De Telegraaf'ın futbol şefi, Amsterdammers'in Malili orta saha oyuncusuyla esasen sorunları da kulübe taşıyacağından endişe ediyor.

Vandaag Inside programında konuşan Driessen, Bissouma hakkında son derece sert ifadeler kullandı. "Bu, antrenmanda bulunmaktan çok güldürücü gaz kullanan bir Malili falan" dedi.

İki yıl önce Bissouma, sosyal medyada güldürücü gaz kullandığı bir videonun ortaya çıkmasının ardından Tottenham Hotspur tarafından bir kez disiplin cezasıyla uzaklaştırılmıştı. Driessen, "Bir futbolcu için eğlence amaçlı güldürücü gaz!" diye yakındı.

Driessen, özellikle de Bissouma tercihinin Ajax'ın önceki kararlarıyla nasıl bağdaştığını anlamıyor. "Jordi Cruijff, Noa Lang'ı istemedi çünkü sözde zor bir futbolcuydu ama bunu kadroya katarsanız... O zaman sorunları da içeri almış olursunuz."

Teknik direktör Míchel Sánchez de pazartesi akşamı Driessen'in eleştirilerinden payını aldı. Gazeteci, İspanyol çalıştırıcının Fortuna Sittard karşısında (1-5 galibiyet) Oliver Edvardsen'i sol kanatta maça başlatma kararına katılmıyor. "En iyi oyuncun Ouazane'ı oynatmadığın sürece asla şampiyon olamazsın. O Míchel bunu yapmıyor."

Julian Brandt da attığı şık açılış golüne rağmen Driessen'in eleştirisinden kaçamadı. Muhabir, "Almanya'da o Brandt'a pısırık diyorlardı. Mücadele edilmesi gerektiğinde ortada olmuyordu" ifadelerini kullandı.

Driessen, Brandt'ın maç sonundaki açıklamasını da fazla kolaycı buluyor. Orta saha oyuncusu, ilk yarısından memnun olmadığını ve bu yüzden golüne ölçülü tepki verdiğini söyledi. "O topu gerçekten çok iyi vurdu ama maçtan sonra çıkıp 'iyi oynamadım, bu yüzden sevinmedim' demek fazla kolay."